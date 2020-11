DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni sabato 7 novembre: Leyla e Osman si fidanzano, Emre sconvolto

Appuntamento del sabato di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la seguitissima serie tv turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Circa un mese fa i numerosi telespettatori di Canale 5 hanno avuto la possibilità di vedere i due professionisti in Italia, ospiti a Verissimo di Silvia Toffanin.

Nel contenitore televisivo del sabato pomeriggio, coloro che interpretano Can Divit e Sanem Aydin hanno parlato della loro vita lavorativa e privata. Cosa accadrà sabato prossimo 7 novembre 2020? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti gli spoiler dettagliati che arrivano dalla Turchia.

CeyCey sfrattato da casa

Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda sabato 7 novembre 2020, rivelano che Mevkibe avrà un grande problema da risolvere nell’associazione che gestisce. Per tale ragione, la madre di Sanem e Leyla a causa del locale inagibile, organizzerà con Meral una conferenza sull’alimentazione nella sua boutique.

Nel frattempo, la perfida Aylin ingannerà la segreteria di Emre facendole credere che lei è il fratello maggiore di Can sono tornati insieme. La primogenita degli Aydin, delusa dalle rivelazioni fatte dalla dark lady, al limite della disperazione dirà a Osman di volerlo incontrare. Intanto il simpatico CeyCey si metterà alla ricerca di un’abitazione, dopo essere stato sfrattato dal suo appartamento.

Leyla si fidanza con Osman, Emre distrutto

Gli spoiler di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Nihat riceverà una notizia inattesa. Il tutto accadrà quando era costretto a fare i conti con le improvvise richieste dei clienti che vogliono avere i prodotti biologici. Il marito di Mevkibe verrà a conoscenza che la figlia Leyla ha accettato la corte del macellaio del quartiere, ovvero l’affascinante Osman.

Il ragazzo, innamorato di Leyla da quando era bambino, dimostrerà di avere delle intenzioni serie nei confronti della segreteria. Per tale ragione sarà intenzionato a chiederle la mano in presenza dei genitori di quest’ultima.

Alla festa di fidanzamento tra il carnezziere e Leyla sarà presente pure CeyCey, mentre Emre scoprirà il tutto grazie alla madre Huma. Ovviamente, Sanem si preoccuperà per la sorella, avendo paura che si sia messa con Osman solamente per aver ricevuto una delusione da parte del suo capo. Nel frattempo la realizzazione per la nuova campagna pubblicitaria procederà senza intoppi. Infine Emre, scioccato per il fidanzamento di Leyla, si precipiterà a casa della donna che ama per farle cambiare idea, ma immediatamente dopo sarà raggiunto dai sensi di colpa.