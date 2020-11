Elisabetta Gregoraci nel panico, Paolo Brosio svela che il GF Vip 5 chiuderà a febbraio

GF Vip 5: Paolo Brosio è un fiume in piena

Chi ha seguito la 14esima puntata del Grande Fratello Vip 5 andata in onda venerdì sera su Canale 5 ha visto l’ingresso di Paolo Brosio nella casa più spiata d’Italia. Prima, però, il conduttore Alfonso Signorini gli ha fatto una serie di raccomandazioni, ovvero di non spoilerare nulla agli altri inquilini del reality show Mediaset, e soprattutto di non parlare dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Secondo voi il giornalista toscano ha rispettato tali promesse? Non sono trascorse nemmeno due ore dal suo ingresso e l’ex inviato del Tg4 ha fatto tutto l’opposto, sconvolgendo alcuni concorrenti e facendo storcere il naso si telespettatori.

Paolo Brosio svela che il GF Vip 5 finisce a febbraio 2021

Infatti, sin da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 5, Paolo Brosio non sta per nulla ascoltando i consigli che gli aveva dato Alfonso Signorini nella diretta di venerdì sera. Dopo aver parlato più volte dell’emergenza da Coronavirus, il giornalista toscano ha letteralmente mandato nel panico Elisabetta Gregoraci. Il motivo? L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi le ha rivelato che la quinta edizione del GF Vip con molta probabilità finirà a febbraio del 2021.

Secondo quanto riportato dal portale Blogtivvu, il nuovo inquilino nella serata di sabato, quella di Holloween, avrebbe riportato ai compagni d’avventura la notizia dell’allungamento del reality show della rete ammiraglia Mediaset. Quale sarà stata la loro reazione? Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto in casa.

La reazione di Elisabetta Gregoraci alla rivelazione di Brosio

Sul sito Blogtivvu è stato riportato questo: “Paolo ha detto la vera data di chiusura del programma, che si allunga di circa due mesi. Brosio (e forse anche Andrea Zelletta) si è lasciato scappare in casa la notizia che il Grande Fratello Vip non terminerà a dicembre bensì a febbraio. Elisabetta Gregoraci non l’ha presa bene”.

Tutti coloro che hanno visto la diretta su Mediaset Extra e su Mediaset Play, l’ex moglie di Flavio Briatore ha immediatamente pensato al figlioletto Nathan Falco, dicendo: “No no no, io sono mamma, ho un figlio e devo tornare a casa”. Se fosse così, il GF Vip 5 chiuderà tra oltre due mesi e mezzo, diventando così tra le edizioni più lunghe della storia.