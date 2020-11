Paolo Brosio ha mentito a tutti: ecco Maria Laura De Vitis, la sua giovanissima fidanzata (FOTO)

Paolo Brosio sarebbe fidanzato con Maria Laura De Vitis

Dopo quasi due mesi dall’avvio del Grande Fratello Vip 5, venerdì scorso Paolo Brosio ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Il giornalista toscano nel mese di settembre è stato colpito dal Covid-19 al punto di essere ricoverato in ospedale. Solo una serie di tamponi risultati negativi l’ex inviato del Tg4 ha ricevuto l’autorizzazione da parte della produzione del reality show di partecipare al gioco.

E già nei primi due giorni di permanenza sta creando non pochi problemi, svelando la data di chiusura del programma e facendo delle strane insinuazioni sull’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. L’uomo, inoltre, da tempo si professa single ma a quanto pare ha detto una grossa bugia. Infatti, pare che Brosio abbia una fidanzata molto più giovane di lui che si chiama Maria Laura De Vitis. Chi è quest’ultima?

Chi è Maria Laura De Vitis? La biografia

Il giornalista Paolo Brosio ha 64 anni e a quanto pare avrebbe una nuova fidanzata che si chiama Maria Laura De Vitis. Quest’ultima è una 22enne ed ha un profilo Instagram seguito da circa ventimila follower. La giovane che vive a Milano è molto belle e per questo ha tutte le carte in regola per poter far parte del mondo dello spettacolo.

Nello specifico, ha i capelli lunghi neri, un fisico asciutto e scolpito, dei meravigliosi occhi verdi grandi, e lei stessa si definisce modella e influencer. Osservando il suo account social, si può intuire che le piace molto viaggiare, soprattutto in barca.

La travagliata vita sentimentale di Paolo Brosio

Prima di fare il suo ingresso al Grande Fratello Vip 5, Paolo Brosio aveva rivelato di essere single. Dichiarazione smentita dal giornalista Gabriele Parpiglia, che ha detto: “Lungo periodo di astinenza? Fake, ve lo dico subito: si tratta di una fake. Paolo Brosio ha una storia con una ragazza che si chiama Maria Laura, ed è molto più giovane di Paolo Brosio stesso”.

Al momento non sappiamo se la loro relazione sentimentale sia vera o no, infatti c’è da sottolineare che sui social network non ci sono scatti del gieffino e della modella insieme. L’ex inviato del Tg4 molti anni fa è già stato sposato, prima con Serenella Corigliano, dalla quale si è separato. Successivamente è di nuovo convolato a nozze nel 2004 con Gretel Coello, dalla quale ha divorziato quattro anni dopo.