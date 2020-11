Carmen Russo e Enzo Paolo Turchia non fanno più l’amore per paura del Covid-19: “È pericoloso”

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi non fanno più l’amore: il motivo

Nelle ultime settimane Carmen Russo è stata protagonista in televisione grazie alla sua partecipazione a Tale e Quale Show 2020. Di recente, però, la ballerina ha confessato che lei e il marito Enzo Paolo Turchi non fanno più l’amore a causa del Covid-19.

A quanto pare la storica coppia ha preso una decisione drastica, ovvero quella di fare qualche mese di astinenza in modo da non avere nessun problema sul lavoro. Fino alla settimana scorsa la donna si recava a negli studi Rai ex Dear, mentre il consorte fa il pendolare tra la Capitale, dove abita, e Palermo, dove possiede una scuola di danza.

Le dichiarazioni della ballerina

Dopo aver terminato la sua esperienza nel programma condotto da Carlo Conti, Carmen Russo ha rilasciato una lunga intervista al magazine DiPiù. La soubrette ha spiegato ai numerosi lettori della rivista la ragione di tale scelta: “A Tale e Quale Show in Rai facevamo i tamponi tutte le settimane. Se anche uno di noi fosse risultato positivo tutto il programma sarebbe stato sospeso. Enzo Paolo in questo momento va spesso a Palermo per occuparsi della scuola di danza, dunque sarebbe rischioso darci anche un solo bacio”.

Inoltre, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha quasi 61 anni ha detto che le manca il contatto con suo marito. In un primo momento avevano anche provato a baciarsi con la mascherina ma gli sembrava di soffocare. “Enzo Paolo ha anche provato a convincermi a farci delle carezze intime dopo aver igienizzato le mani, ma io sono una istintiva, tutte queste precauzioni rovinano il momento romantico”, ha rivelato la ballerina.

Il fioretto di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi

Per tale ragione, Carmen Russo e il marito Enzo Paolo Turchi hanno deciso di fare questo periodo di pausa. I due ballerini sono certi che dopo tale sacrificio sarà ancora più bello ritornare a vivere l’intimità di coppia. Una passione e un amore travolgente che dura ormai da ben tre decenni e che si è rafforzato con la nascita della piccola Maria.

Ma con molta probabilità il fioretto fatto dai due potrebbe essere finito. Il motivo? L’ex gieffina non fa più parte del cast di Tale e Quale Show perché si è classificata penultima e non fa parte del Torneo dei Campioni. Invece il consorte è fermo perché il nuovo Dpcm emanato dal Governo Conte prevede la chiusura di tutte le palestre e scuole di danza.