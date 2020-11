Carolyn Smith contro Costantino Della Gherardesca: “L’ignoranza è una brutta cosa”

Scontro tra Carolyn Smith e Costantino Della Gherardesca

Sabato sera su Rai Uno è andato in onda un nuovo appuntamento di Ballando con le Stelle 15. Durante la serata I telespettatori hanno assistito ad una forte discussione tra Costantino Della Gherardesca, concorrente in coppia con la professionista Sara di Vaira, e la presidentessa della giuria Carolyn Smith. E proprio la coreografia ha gettato al mittente una battuta dell’ex conduttore di Pechino Express sulla danza.

Inoltre, la donna ha approfittato del momento per rivendicare che la il ballo è un mestiere, anche se spesso è preso di mira e spesso valutato con tanta superficialità. Dopo questa tiratina d’orecchie, il diretto interessato ha replicato così: “No Carolyn non ti lascio finire, perché buttarla sulla tv del dolore è una cosa meschina”. Ma la replica dell’ex ballerina che da anni lotta contro un tumore non è tardata ad arrivare: “Concludo perché l’ignoranza è una brutta cosa!”. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro è accaduto nel programma di Milly Carlucci.

Tensione a Ballando con le Stelle 2020: Costantino contro Carolyn

Il botta e risposta tra i due ha creato un clima di tensione all’interno dello studio di Ballando con le Stelle 15. Per tale ragione è intervenuta la padrona di casa Milly Carlucci, con lo scopo di riportare la calma tra i due.

Infatti, all’affermazione di prima sull’ignoranza, Costantino Della Gherardesca rivolgendosi a Carolyn Smith, ha replicato così: “La tua estremamente”. A quel punto la conduttrice abruzzese ha invitato i due concorrenti a non parlare in inglese, ma di concludere la discussione successivamente per chiarirsi dietro le quinte. “Facciamo così, votiamo. Palette!” ha asserito la professionista Rai.

Costantino Della Gherardesca al centro delle polemiche

La settimana scorsa Costantino Della Gherardesca ha fatto parlare molto di sé creando delle polemiche per aver imitando il ballo di Elisa e Raimondo, insieme alla professionista di danza Sara di Vaira. In quell’occasione la giurata di Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli ha definito l’imitazione molto raccapricciante.

C’è da sottolineare, però, che l’ex conduttore di Pechino Express non è abituato a tirarsi indietro dalle critiche. Infatti, di recente Mauro Coruzzi, in arte Platinette ha detto che il programma di Rai Due che non brilla è il suo. Arriverà una sua replica?