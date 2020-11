Oroscopo 2 novembre 2020: Vergine più temerari, Pesci dinanzi un ripensamento

L’Oroscopo del 2 novembre esorta i nati sotto il segno della Vergine ad essere un po’ più temerari e intraprendenti. I Pesci, invece, potrebbero avere dei ripensamenti in amore

Previsioni 2 novembre da Ariete a Vergine

Ariete. La troppa sincerità che vi ha contraddistinto in questi giorni potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio. Attenzione alle persone con cui vi relazionerete, in quanto potrebbero reputare in modo negativo le vostre parole. Nel lavoro dovete tenere gli occhi aperti, non lanciatevi a capofitto in nuovi progetti.

Toro. Oggi vi sentirete particolarmente generosi ed affettuosi, peccato che il transito è di breve durata. Ad ogni modo, cercate di sfruttare al massimo queste inclinazioni caratteriali per fortificare i rapporti a cui tenete maggiormente. Nel lavoro cercate di non essere troppo buoni, c’è chi potrebbe approfittarsi.

Gemelli. Momento molto positivo per quanto riguarda l’amore. L’Oroscopo del 2 novembre vi consiglia di cimentarvi in nuove conoscenze se siete single. Se, invece, siete in coppia, risolvete entro oggi gli eventuali disguidi. Nel lavoro sono in arrivo dei cambiamenti, fatevi trovare pronti.

Cancro. Non prendete decisioni affrettate. Sia in amore sia nel lavoro cercate di essere assennati e di evitare di prendere decisioni dettate dalla voglia di cambiare la vostra condizione attuale. Risolvete le questioni in sospeso in amore e prendetevi un po’ di tempo per riflettere sulle prossime mosse da mettere in atto.

Leone. In amore potrebbe esserci qualche tensione dovuta alla vostra inquietudine. Evitate di incorrere in discussioni inutili e sterili e date meno peso al pensiero degli altri. Nel lavoro ci sono delle cose da rivedere, forse avete preso delle decisioni un po’ troppo affrettate di cui vi state pentendo.

Vergine. La paura di incorrere nell’errore potrebbe bloccare le vostre azioni. Non lasciatevi condizionare da questo e cercate di farvi valere il più possibile, specie per quanto riguarda il lavoro. In amore sono in arrivo delle sorprese. Lasciatevi andare e tutto andrà per il verso giusto.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Sagaci e metodici nel lavoro, i nati sotto questo segno godranno di queste peculiarità nel corso di questa giornata. Sarete parecchio schematici, a tratti maniacali. Inquadrate le persone per categorie e questo potrebbe rendervi particolarmente inclini ai pregiudizi. Cercate di andare oltre le apparenze.

Scorpione. In amore è un periodo molto positivo per i chiarimenti. In campo lavorativo, invece, le scelte che prenderete in questi giorni potrebbero condizionare notevolmente il vostro futuro, pertanto, ponderate bene le prossime mosse. Cercate di risolvere tutte le questioni in sospeso.

Sagittario. La fretta è da sempre stata una cattiva consigliera. In questo periodo dovete mantenere la calma ed evitare di prendere delle decisioni affrettate. Non abbiate l’ansia del futuro. Valutate con attenzione i pro e i contro di un nuovo progetto che potrebbe presentarsi. Presto arriveranno risposte che stavate aspettando.

Capricorno. L’Oroscopo del 2 novembre vi segnala che questa sarà una giornata all’insegna dell’ottimismo e del benessere. Cercate di non cimentarvi a capofitto in nuovi progetti, ma valutate attentamente i pro e i contro. Il vostro ottimismo potrebbe portarvi a prendere delle decisioni poco ragionate.

Acquario. Dopo un periodo un po’ burrascoso, finalmente, recupererete il sorriso e l’entusiasmo. Approfittate di questo momento per cimentarvi in nuove esperienze e per risolvere eventuali contenziosi in sospeso. Nel lavoro ci saranno dei cambiamenti positivi per voi.

Pesci. Momento decisivo per quanto riguarda il lavoro. Presto potreste trovarvi dinanzi la chiusura di un contratto importante o dinanzi nuove opportunità. Fatevi trovare pronti e non siate timorosi di affrontare il cambiamento. In amore vi sentito un po’ distanti, forse siete pentiti di qualche decisione.