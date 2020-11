Loredana Lecciso, grave smacco ad Al Bano: il colpo basso è evidente

Il figlio di Al Bano condannato per le frasi rivolte a Barbara D’Urso. Loredana Lecciso sarà ospite di Live non è la D’Urso

Ancora una volta si continua a parlare di Al Bano e Loredana Lecciso. Nell’occhio del ciclone in questo caso è finitaproprio la bellissima show girl, che secondo alcune indiscrezioni avrebbe fatto arrabbiare il cantante. In un modo o nell’altro la famiglia Carrisi è sempre sotto i riflettori e spesso non solo per buone notizie.

Infatti, qualche settimana fa, Yari Carrisi è stato condannato dal Tribunale per aver leso l’onore di Barbara D’Urso, dopo che inspiegabilmente le ha augurato la morte tramite un post sul suo profilo Instagram. Il giovane si è sempre difeso dicendo che non gli sono piaciute le dichiarazioni della conduttrice partenopea che, all’epoca, fu la prima a dare la notizia del riavvicinamento tra Al Bano e Loredana.

Stando alle anticipazioni circolate sul web, stasera in uno dei programmi cult della conduttrice partenopea ci sarà come ospite proprio la Lecciso. Una decisione che forse ha creato qualche scompiglio in famiglia e secondo alcuni è un vero e proprio smacco all’artista pugliese…

Le domande da parte del pubblico

Ora che il figlio di Al Bano è stato condannato per le sue parole dette alla D’Urso, Loredana Lecciso questa sera sarà ospite a Live non è la D’Urso. Le due donne, è risaputo, sono legate da una profonda amicizia. Ma come l’avra presa il cantante? E sopatutto si parlerà della vicenda che ha visto protagonista Yari Carrisi? Loredana lo difenderà?

Intanto, di sicuro si parlerà del rapporto ritrovato tra Loredana Lecciso e il suo compagno. Durante la prima fase di lockdown la coppia ha ritrovato la passione e l’amore perduto. A confessare il ritorno di fiamma, proprio Al Bano in una lunga intervista nel salotto della Venier. Il rapporto ora tra i due sembra essere in grande armonia, tanto che si è parlato addirittura di nozze bis.

Loredana Lecciso e la gemella Raffaela ospite al Live di questa sera

Loredana Lecciso e sua sorella Raffaella sono pronte ad affrontare le cinque agguerritissime sfere di Live-Non è la d’Urso. Le gemelle Lecciso, in forma strepitosa, non balleranno (come lo scorso anno), ma daranno filo da torcere agli sferati. Il tutto ovviamente su Canale 5 nella prima serata di oggi, domenica 1 nobvembre.