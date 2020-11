Mara Venier ignora Barbara D’Urso, giornalista: “Si è comportata da gran signora”

Mara Venier ignora Barbara D’Urso

Un paio di settimane fa Mara Venier ha raggiunto un grande traguardo, ovvero quello dei 70 anni d’età. Per l’occasione Barbara D’Urso ha fatto gli auguri a alla collega ed amica in diretta a Pomeriggio Cinque. Un gesto inatteso per tutto il pubblico di Canale 5 che dopo le precedenti indiscrezioni sulle due donne non si aspettavano qualcosa del genere. Infatti, in molti le hanno viste nemiche sul piccolo schermo dopo lo scontro tra Domenica In e Domenica Live.

Ma a quanto pare la moglie di Nicola Carraro avrebbe ignorato gli auguri di Carmelita per il suo compleanno. Sull’account Instagram, la professionista veneziana non ha ringraziato la presentatrice napoletana, nè ha condiviso la clip in questione. Per questo motivo, nella sua rubrica su Novella 2000, il direttore Roberto Alessi ha affermato: “Ha fatto gli auguri in tv alla sua amica, ex amica, di nuovo amica, Barbara D’Urso che le ha mandato un messaggio da gran signora”.

Roberto Alessi parla del compleanno di Mara Venier

Il 70esimo compleanno di Mara Venier è stato caratterizzato da un notizia poco positiva. Infatti il giorno prima la conduttrice di Domenica In è venuta a conoscenza della prematura morte dell’amico fraterno Gianni Dei. Tale scomparsa, come ha sottolineato anche il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi: “Purtroppo Mara ha avuto la festa rovinata il giorno prima del compleanno quando è morto Gianni Dei. Non so di che cosa sia morto, era un uomo gentile, piacevole, innamoratissimo di Mara, un amico strepitoso, amato da lei come un fratello”.

Nel frattempo non si è capito bene se tra Mara Venier e Barbara D’Urso ci sia ancora dell’attrito, oppure se le incomprensioni avute qualche anno fa sono ancora irrisolte. Un paio di settimane fa, Lady Cologno a Pomeriggio Cinque ha fatto gli auguri alla professionista veneta, ma quest’ultima non l’ha ringraziata. Per quale ragione? Da parte di Carmelita sembra che non ci sia nessun rancore visto il suo gesto, ora c’è da capire cosa ne pensa la Venier.

Barbara D’Urso presto zia

In attesa di avere ulteriori informazioni, manca sempre poco al lieto evento. Infatti, molto presto Barbara D’Urso diventerà zia. La sorella più piccola Eleonora è in attesa di una femminuccia ed è sposata da quattro anni con Michele Olmo.

La donna, anch’essa attrice, ha avuto modo di recitare con la congiunta nella fiction di Canale 5 La Dottoressa Giò. Qualche giorno fa, proprio la conduttrice di Live Non è la D’Urso ha voluto fare gli auguri alla consanguinea postando una foto di quest’ultima col pancione e la seguente didascalia: “Sono quasi zia, ti amo Eleonora”.