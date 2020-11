Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 2 novembre: Valentina dice addio al programma

Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Inizia una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show ideato e presentato da Maria De Filippi. Il numeroso pubblico della rete ammiraglia Mediaset avrà la possibilità di vedere un altro episodio, il primo settimanale, dedicato al Trono over e classifico assieme.

Cosa accadrà nello studio 6 dell’Elios in Roma? Per tutte gli spoiler dettagliati forniti dal noto portale Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono over: ennesimo scontro tra Aurora e Gianni Sperti

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, rivelano che Poi il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere la nuova diatriba tra Aurora e Gianni Sperti. La dama in settimana ha deciso di vedere solo Giancarlo con cui si trova abbastanza bene.

Quindi, lo storico opinionista del dating show di Maria De Filippi le chiederà se si sono dati l’esclusiva e loro diranno di sì. Quindi, con molta probabilità molto presto I due lasceranno insieme il parterre senior.

Trono over: Valentina e Germano lasciano il programma

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, svelano anche che arriverà il momento di Valentina e Germano. L’ultima volta la Autiero è uscita dallo studio 6 dell’Elios in Roma perché Aurora l’aveva incolpata di continuare la sua relazione sentimentale in studio senza uscire dal dating show di Maria De Filippi.

Un trattamento che non è stato riservato alle altre dame del parterre senior. Più tardi la donna racconterà che da quel giorno Germano si è raffreddato con lei. Quindi, ne verrà fuori una forte discussione col cavaliere che non si dice pronto e innamorato. Agli autori del programma ha raccontato che Valentina bacia abbastanza bene e che c’è molta chimica ma ancora non è molto preso dal punto di vista mentale.

A tali parole la Autiero uscirà dallo studio, lui la seguirà e rientreranno dopo un po’. Ad un tratto l’uomo deciderà di lasciare con lei dalla trasmissione di Canale 5 e lei si dimostrerà reticente. Il motivo? Perchè la dama avrebbe voluto un’uscita più romantica mentre secondo lei sembra forzata dagli eventi. Alla fine la padrona di casa Maria De Filippi la convincerà a provarci e, triste e in lacrime Valentina uscirà da U&D con lui.