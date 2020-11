Gabriele Rossi: dopo Gabriel Garko ecco chi potrebbe essere il suo fidanzato misterioso (FOTO)

Gabriele Rossi ospite a Live Non è la D’Urso

Dopo l’ospitata al Grande Fratello Vip 5 è a Verissimo dove ha fatto coming out, Gabriel Garko si è recato nel salotto di Live Non è la D’Urso. A tu per tu con la padrona di casa, l’attore torinese ha parlato anche della sua storia d’amore col giovane collega Gabriele Rossi.

In quel frangente l’ex modello piemontese ha fatto outing per l’ex gieffino, ovviamente con la sua autorizzazione. A distanza di qualche settimana, quest’ultimo ha accettato l’invito di Barbara D’Urso e domenica sera era ospite della professionista napoletana. Dopo aver parlato a lungo della sua relazione con Gabriel, facendo intendere di provare ancora qualcosa per lui, Rossi ha detto di essere fidanzato da nove mesi con un ragazzo. Di chi si tratta?

Gabriele Rossi sta insieme a Lorenzo Licitra?

A quanto pare il ragazzo di cui parlava Gabriele Rossi a Live Non è la D’Urso sembrerebbe essere Lorenzo Licitra. I due sono sempre più uniti ed a distanza di nove mesi, periodo che ha detto in trasmissione, hanno fatto le loro prime uscite pubbliche immortalate dai fotografi del magazine Chi. Inoltre, sono stati beccati insieme anche in altre occasioni private e mondane.

Ad esempio, l’attore è il cantante hanno realizzato una vacanza in barca nelle coste della Sardegna in compagnia di un’amica. Ma non è finita qui. Infatti Rossi e Licitra si sono presentati insieme anche alle recenti nozze di Nicoletta Mantovani, vedova del compianto tenore Luciano Pavarotti, con Alberto Tinarelli. (Continua dopo la foto)

Amore o solo amicizia?

I follower più attenti hanno notato che Gabriele Rossi ha messo dei cuoricini alle foto di Lorenzo Licitra. Questo gesto fanno ipotizzare in una storia d’amore dato che l’ ex concorrente del Grande Fratello Vip ha confessato a Live Non è la D’Urso che è felicemente fidanzato con un ragazzo che conosce da circa nove o dieci mesi.

In poche parole, con i tempi ci siamo, le prove ci sono pure, ma Lorenzo che ha trionfato tre anni fa a X Factor, potrebbe essere per Rossi anche un caro amico. Uscirà allo scoperto anche il cantante? Ecco una loro foto insieme in barca: