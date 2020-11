Alda D’Eusanio al veleno contro Loredana Lecciso: “Come ti sopporta Al Bano?” (VIDEO)

Scontro tra Alda D’Eusanio e Loredana Lecciso

Domenica sera le sorelle Lecciso sono state ospiti a Live Non è la D’Urso, per confrontarsi con le cinque sfere del talk di Canale 5. La padrona di casa Barbara D’Urso ha mandato in onda dei filmati contenenti dei balletti che hanno che vedeva protagoniste Loredana e la gemella Raffaella Lecciso. Tra i vari opinionisti c’era anche Alda D’Eusanio che ha criticato aspramente le due salentine: “Siete diventate dei personaggi e avete fatto spettacolo senza saper far nulla!”.

Ovviamente le dirette interessate non sono rimaste a guardare, confermando di essersi sempre esibite con autoironia evidenziando anche i propri limiti. Subito dopo, però, in studio si è scatenato un accesso battibecco tra l’ex soubrette pugliese e la giornalista. Quest’ultima, infatti, provando in tutti i modi di concludere il discorso, ha stuzzicato Loredana affermando: “Ma come ti sopporta Al Bano?!”.

Tensione a Live Non è la D’Urso

Ospite a Live Non è la D’Urso, Alda D’Eusanio non si è per nulla trattenuta dall’ironizzare sulla posizione assunta da Loredana Lecciso nel salotto di Barbara D’Urso. La storica compagna del cantautore di Cellino San Marco, invece, ha preso la palla al balzo per sottolineare la differenza di stile e carattere tra lei e la giornalista.

“Guardaci, io ho i capelli biondo platino e tu rossi. Voglio farti capire che siamo due donne completamente opposte“, ha tuonato la madre di Jasmine e Bido Carrisi. (Continua dopo il video)

I complimenti di Barbara D’Urso e Orietta Berti a Loredana Lecciso

Ricordiamo che Loredana Lecciso è legata sentimentalmente ad Al Bano Carrisi da ben vent’anni. Dal loro amore sono venuti al mondo due figli, Jasmine e Bido. Anche la conduttrice Barbara D’Urso ha voluto dire la sua su quest’ultimi: “Sono due ragazzi molto garbati ed educati. Li considero miei nipoti!”. Dopo un periodo di lontananza, il flirt tra l’ex soubrette salentina e il cantautore di Cellino San Marco prosegue ancora oggi.

La donna a Live ha ricevuto i complimenti da parte di Orietta Berti per la meravigliosa famiglia creata con il Carrisi. Inoltre, l’imprenditrice ha tergiversato alla domanda di Carmelita che le ha espressamente chiesto se lei è Al Bano prima o poi si sposeranno.