Paolo Brosio rischia la squalifica al GF Vip: “Dio b…” il web protesta (FOTO)

Paolo Brosio è appena entrato nella casa del GF Vip eppure pare rischi già una squalifica. L’esuberante concorrente si è reso protagonista di una frase alquanto infelice, che potrebbe aver urtato la sensibilità di alcune persone di Chiesa.

Tutti sapranno che il giornalista è estremamente devoto, pertanto, nessuno si aspettava che si sarebbe reso protagonista di una frase un po’ fuori luogo. Non si tratta di una vera e propria bestemmia, come molti ritengono, ma di una frase comunque inadatta per una persona con i suoi valori.

Il web chiede squalifica di Paolo Brosio

In questi primi giorni di permanenza nella casa del GF Vip, Paolo Brosio ha pronunciato una frase un po’ inaspettata per la quale il web chiede la squalifica. Il concorrente ha evocato il nome di Dio invano, cosa che in molti hanno reputato inopportuna. Seppur non si tratti di una bestemmia, dato che non c’è stata nessuna accezione negativa, in molti ritengono che il concorrente non avrebbe dovuto pronunciare quella frase in quanto uom di Chiesa. A parlare della vicenda è stata soprattutto l’influencer Deianira Marzano.

Molti utenti del web si stanno scagliando contro il concorrente reputando la sua uscita alquanto infelice. Deianira, dal canto suo, ci ha tenuto a precisare che Brosio non ha pronunciato una bestemmia, ma comunque una frase inadeguata per un uomo dai suoi principi e valori. Proprio per tale ragione, meriterebbe un provvedimento disciplinare come è capitato ad altri predecessori. (Continua dopo la foto)

L’avventura del concorrente al GF Vip

Considerando la rigidità che spesso contraddistingue il GF Vip, in molti chiedono la squalifica di Paolo Brosio. Per il momento, però, la produzione del reality show non si è ancora espressa in merito. Attualmente è ancora in atto un televoto, che non è stato cancellato a causa di provvedimenti disciplinari in corso. Per tale motivo, è molto probabile che Alfonso Signorini si limiti semplicemente ad una semplice ramanzina.

Ad ogni modo, a parte questo piccolo ed increscioso avvenimento, l’esperienza di Paolo sta procedendo a gonfie vele. Specie Maria Teresa Ruta si è detta estremamente felice del suo ingresso in casa in quanto ha rappresentato una ventata di novità. Paolo, dal canto suo, sta continuando a seguire la sua routine, tra allenamenti, momenti di preghiera e di intrattenimento. Pian piano sta cominciando ad integrarsi nel gruppo, ma non ha potuto fare a meno di dipingere i suoi concorrenti come persone un po’ folli.