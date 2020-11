Veronica Satti trovata in una pozza di sangue, Barbara D’Urso in lacrime a Domenica Live

Veronica Satti ospite a Domenica Live

Nell’ultima puntata di Domenica Live, la padrona di casa Barbara D’Urso ha ospitato Veronica Satti. L’ex concorrente del Grande Fratello nonché figlia di Bobby Solo ha rivelato di essere stata recentemente in una clinica a causa di una nuova crisi da autolesionista. Una crisi che a quanto pare le è venuta qualche mese fa, ovvero durante l’estate appena trascorsa.

Una crisi più forte delle precedenti che, stando al suo racconto nel programma pomeridiano di Canale 5 le ha causato uno svenimento perché ha perso molto sangue. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato l’ex gieffina nel format di Carmelita. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

L’ex gieffina parla dei gesti di autolesionismo

Ospite a Domenica Live di Barbara D’Urso, Veronica Satti molto provata ha raccontato che era depressa da molto tempo e fingeva di essere felice solo perché voleva crearsela, ma purtroppo era solo un’illusione.

L’ex concorrente del Grande Fratello ha confermato che ultimamente ha avuto varie crisi, ma l’ultima è stata la peggiore di tutte: “Ho visto quella foto, l’ho dovuta cancellare dal mio telefonino: ti sei tagliata dal polso a qua [la spalla, ndr]. Ti sei tagliata anche un tendine”.

Le sconvolgenti dichiarazioni di Veronica Satti

Durante il confronto con Barbara D’Urso, Veronica Satti ha detto anche di essere convalescente, ed è uscita da soli quattro giorni dalla clinica. L’ex gieffina soffre di un disturbo che si chiama borderline di personalità. “E’ un’onda che mi arriva e che non so gestire. Mi sono completamente tagliata braccia e gambe perdendo i sensi, ringrazio il compagno di mia madre che mi ha trovata. Inizialmente non volevo andare all’ospedale, poi mi sono convinta. Cosa mi scatta in quel momento? Probabilmente voglio spostare dei dolori che ho dentro, sul corpo. Ma non è servito a niente”, ha dichiarato la figlia di Bobby Solo.

A Domenica Live era presente anche la madre Mimma, che ha detto: “L’abbiamo trovata in una pozza di sangue, ha perso i sensi ed è svenuta. Quando le vengono queste crisi non le riesce a gestire. Io per aiutarmi ho frequentato un corso, Family Connection, che aiuta i familiari a parlarne. Il dolore che provano queste persone è fortissimo”.