Uomini e Donne, registrazione 31 ottobre: Gianni controlla telefoni, Roberta chiude con Michele

Nella registrazione del 31 ottobre di Uomini e Donne si sono verificati molti avvenimenti degni di nota. Il primo riguarda sicuramente l’assenza di Tina Cipollari, la quale è in quarantena in quanto è stata a contatto con un positivo al Covid.

Roberta Di Padua, invece, ha deciso di chiudere con Michele, in quanto non lo sente sulla sua stessa lunghezza d’onda. Gianni, invece, continua ad attaccare Aurora, al punto da chiedere alla redazione di poter controllare il suo telefono. Infine, una splendida sfilata.

Registrazione 31 ottobre: trono over

Le anticipazioni della registrazione del 31 ottobre di Uomini e Donne de Il Vicolo della news rivelano che Gemma sta continuando ad uscire con Biagio. Quest’ultimo sta frequentando anche Sabina e a breve sceglierà con chi delle due proseguire la conoscenza. Restando sempre in tema di trono over, Roberta ha deciso di interrompere la conoscenza con Michele. La dama ha detto di non reputarlo abbastanza interessato e predisposto a darle attenzioni. Al contempo, però, un nuovo corteggiatore scenderà per conoscere sia lei sia Carlotta, ma solo la Di Padua lo terrà.

Successivamente si è parlato di Aurora e Giancarlo. Quest’ultimo ha lasciato intendere di non essere più molto interessato a lei, ma non ha avuto il coraggio di dirglielo in quanto non voleva urtare la sua sensibilità. Gianni, però, non crederà a questa versione dei fatti, al punto da chiedere ai due di poter controllare i loro cellulari, in quanto crede che si siano messi d’accordo.

Spoiler trono classico di Uomini e Donne

Passando al trono classico, invece, nella registrazione di Uomini e Donne del 31 ottobre Davide è uscito con due nuove corteggiatrici. Questo ha fatto arrabbiare sia Chiara sia Beatrice. La prima si è detta profondamente delusa dal suo comportamento. La seconda, invece, gli ha detto di non averlo pensato durante questa settimana in quanto, non vedendolo, sta perdendo l0interesse. Donadei, dal canto suo, dirà di avere una preferenza, che per ora non vuole rivelare.

Di Gianluca, invece, si è parlato pochissimo. Gabriella ha deciso di autoeliminarsi in quanto delusa dall’atteggiamento del giovane nei suoi confronti. Sophie, invece, è uscita con Matteo e si è trovata piuttosto bene. In seguito, è uscita anche con Antonio. Tra i due, però, la fanciulla ha fatto capire di preferire il primo. La puntata, infine, si è conclusa con una sfilata delle donne. Il tema era: “Un sogno d’amore” e Roberta ha spiazzato tutti vestendosi da sposa.