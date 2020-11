GF Vip, scatta la passione tra Dayane e Rosalinda, baci sotto le lenzuola: “Tensione se**ale assurda” (VIDEO)

In queste ore Rosalinda e Dayane si stanno lasciando trasportare dalla passione nella casa del GF Vip. Le due donne sono molto in sintonia, ma di recente si stanno scambiando effusioni che sembrano celare un rapporto molto più forte di una semplice amicizia.

Gli utenti del web, ovviamente, hanno notato quello che sta accadendo e in molti hanno commentato sul web la questioni. Alcuni ritengono che tra le due ci sia una grande tensione erotica. Altri, invece, credono che le protagoniste stiano fingendo solo per attirare l’attenzione.

I baci saffici tra Dayane e Rosalinda

In occasione della giornata di Halloween il Grande Fratello Vip ha organizzato una festa a tema in cui i protagonisti si sono cimentati in balli e momenti di euforia. Durante il banchetto, però, tra Rosalinda e Dayane sono scattati baci che hanno lasciato di stucco i telespettatori del GF Vip. Le due si sono scatenate in pista e, successivamente, hanno proseguito le effusioni sul divanetto. La Mello ha fatto i complimenti alla sua amica per la sua straordinaria bellezza e la ragazza è sembrata alquanto imbarazzata e compiaciuta.

La modella, allora, ha dato diversi baci a stampo alla sua coinquilina, i quali sono stati piacevolmente ricambiati. Questa mattina, poi, le due si sono lasciate andare a coccole romantiche sul letto. Anche in tale occasione non sono mancati baci e abbracci molto intensi, che stanno generando sgomento sul web. L’influencer Deianira Marzano è stata tra quelle che ha menzionato la vicenda ed ha sollevato alcune questioni. (Clicca qui per il video)

I dubbi dei telespettatori del GF Vip

La donna ha riportato le segnalazioni di alcuni utenti, i quali hanno notato che tra Rosalinda e Dayane ci sia una fortissima tensione erotica nella casa del GF Vip. In molti credono che le tra le due dame stia nascendo qualcosa di forte. Altri, però, hanno sollevato un dubbio. Sul web, infatti, c’è anche chi crede che le due stiano semplicemente recitando una parte per attirare l’attenzione e rimanere in casa il più a lungo possibile.

Deianira, ad esempio, ha detto che la Mello, a suo avviso, sta facendo finta di provare interesse per l’attrice. La Cannavò, invece, potrebbe essere realmente interessata, in quanto sono circolate diverse voci sul suo conto. L’influencer ha detto di aver scoperto che la dama abbia avuto una relazione con una donna del mondo della moda.