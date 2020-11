Anticipazioni Il Paradiso delle signore 4 novembre: Gabriella dinanzi un bivio, lite tra Vittorio e Beatrice

Le anticipazioni del Paradiso delle signore, relative alla puntata di mercoledì 4 novembre, rivelano che Gabriella verrà spiazzata da una proposta di lavoro molto allettante, ma allo stesso tempo impegnativa. Agnese, intanto, chiederò a Maria di svolgere un’importante missione.

Vittorio e Beatrice avranno uno scontro in merito alla gestione del giovane Pietro. Gli animi si scalderanno parecchio al punto che la donna farà valere con fermezza le sue opinioni dinanzi il cognato. Roberta, invece, continuerà ad essere molto indecisa sul suo futuro.

Vittorio e Beatrice discutono al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 4 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Vittorio si cimenterà sempre di più nella tutela di Pietro. Da quando il ragazzo è stato ritrovato, infatti, Conti e la cognata stanno lavorando a braccetto per capire quali saranno le sorti del protagonista in merito alla sua carriera nell’Accademia Militare. La situazione diventerà sempre più tesa, in quanto i due cognati avranno due visioni completamente opposte sulla vicenda.

A tal proposito, Beatrice ribadirà a Conti di essere lei la madre del ragazzo, pertanto, qualunque decisione che lo riguardi spetterà solo ed unicamente a lei. Tale presa di posizione farà fare un passo indietro al direttore dello shopping center. Rocco, dal canto suo, continuerà ad essere conteso tra Don Saverio e Armando in merito alla gara ciclistica a cui deve partecipare.

Anticipazioni 4 novembre la scelta di Gabriella

Agnese spererà che il nipote prenda la decisione di gareggiare nella squadra dell’uomo di fede e non in quella del compagno. Ad ogni modo, Rocco apparirà profondamente confuso, al punto che sarà necessario l’intervento da parte della zia. La sarta, infatti, chiederà a Maria di svolgere una missione molto importante. La puntata del 4 novembre del Paradiso delle signore, inoltre, denoterà una certa indecisione anche in Roberta. La fanciulla non saprà assolutamente cosa fare del suo futuro.

Anche Gabriella si troverà dinanzi un bivio. La stilista, che ormai sta riscuotendo sempre più successo nel mondo della moda, riceverà una proposta di lavoro molto allettante. Ad ogni modo, nel caso in cui dovesse accettare, la protagonista si troverà a dover modificare completamente la sua vita e le sue abitudini. La ragazza sarà pronta ad affrontare tutto questo per inseguire il suo sogno? Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire come la dama si destreggerà tra i numerosi impegni.