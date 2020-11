Uomini e Donne anticipazioni: è tornato Riccardo Guarnieri, ma senza Ida Platano

Riccardo Guarnieri torna a Uomini e Donne

I numerosi telespettatori di Uomini e Donne, grazie alle anticipazioni riportate da Il Vicolo delle News, sono venuti a conoscenza di un nuovo colpo di scena. Nell’ultima registrazione del dating show di Maria De Filippi realizzata domenica pomeriggio, nello studio 6 dell’Elios in Roma si è tornato Riccardo Guarnieri. L’ex cavaliere del Trono over ha deciso di tornare sul piccolo schermo per cercare una nuova fiamma dopo l’ennesima delusione avuta con Ida Platano.

Un appuntamento che il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere sul piccolo schermo so tra qualche settimana. Il 41enne pugliese ha definitivamente chiuso la sua storia d’amore con la parrucchiera bresciana ed è pronto per una nuova relazione. E se il personal trainer ha deciso di tornare in tv non si può dire lo stesso per la sua ex. Prossimamente tornerà anche lei nel programma che le ha regalato la popolarità? Ultimamente nel magazine di U&D lo aveva escluso categoricamente.

La contrastata storia d’amore di Ida e Riccardo

Il pubblico di Canale 5 in questi ultimi anni hanno assistito ad un tira e molla tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Prima a Uomini e Donne, successivamente a Temptation Island e subito dopo di nuovo nel dating show di Maria De Filippi. Ma tra i due ex protagonisti del parterre senior è finita realmente? A conclusione della scorsa estate, i fan dell’ex coppia ha assistito alla nuova crisi e successivamente la separazione definitivamente.

Un addio avvenuto nel massimo riserbo e di cui solo l’ex dama bresciana ne ha parlato in un’intervista per il magazine di Uomini e Donne. In quell’occasione, la parrucchiera ha ammesso che l’addio è arrivato a causa di tante discussioni ed incomprensioni dovuti a caratteri differenti. Ida, inoltre, ha negato categoricamente della presenza di una terza persona.

La sofferenza di Ida Platano

Per la separazione da Riccardo Guarnieri, l’ex dama Isa Platano ha sofferto moltissimo. Infatti, l’hair stilyst bresciana ci teneva parecchio nella relazione con il cavaliere che è tornato a Uomini e Donne.

Tra i due si parlava di convivenza e della creazione di una famiglia, ma alla fine tutti i loro progetti sono svaniti nel nulla. La parrucchiera ha precisato più volte che ad oggi non ha mantenuto alcun tipo di rapporto con il personal trainer pugliese. Si ritroveranno nel dating show di Maria De Filippi?