GF Vip, Tommaso Zorzi si mette nudo davanti alle telecamere (FOTO e VIDEO)

Tommaso Zorzi senza vestiti al Grande Fratello Vip 5

Qualche giorno fa anche i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 hanno festeggiato la notte di Halloween. Infatti, gli inquilini della casa più spiata d’Italia hanno tenuto compagnia ai pubblico di Mediaset Extra e Mediaset Play durante la notte delle streghe con dei momenti di grande divertimento e gag.

Uno dei protagonisti assoluti della serata è stato il rampollo meneghino Tommaso Zorzi. Quest’ultimo, infatti, si è addirittura mostrato come mamma lo ha fatto nudo di fronte alle telecamere del reality show targato Endmol Shine Italy. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto. (Continua dopo la foto)

Momenti di imbarazzo al GF Vip 5

L’iniziativa di Tommaso Zorzi ha letteralmente lasciato sconvolti gli altri inquilini del Grande Fratello Vip 5. Infatti, quest’ultimi erano rilassati grazie all’atmosfera che si è creata per la festa di Halloween. Dopo aver realizzato alcuni balli di gruppo, il noto influencer milanese si è buttato in piscina per fare un bagno.

Una volta uscito dall’acqua, l’ex fidanzato di Iconize ha dato il meglio di sé mostrandosi alle telecamere completamente svestito. L’urlo di Rosalinda, ovvero Adua Del Vesco, nel vederlo come mamma lo ha fatto ha attirato l’attenzione degli altri concorrenti del reality show di Canale 5. (Continua dopo il video)

L'URLO DISUMANO DI ROSALINDA NEL VEDERE TOMMASO NUDO MI SPEZZA ⚰️ [Il video contiene censure]#GFVIP pic.twitter.com/ztGSwkWtyx — DramaQueen Mood (@MoodDramaqueen) November 1, 2020

Il bacio lesbo tra Adua Del Vesco e Dayane Mello

Dopo qualche secondo, però, la regia del Grande Fratello Vip ha cambiato inquadratura, censurando la scena in cui Tommaso Zorzi di mostrava con i suoi gioielli di famiglia al vento. L’iniziativa del rampollo milanese è stato uno dei momenti più esilaranti della ricca serata festaiolo (Halloween) dei concorrenti della casa più spiata d’Italia. La stessa Adua Del Vesco e la modella brasiliana Dayane Mello, infatti, dopo aver bevuto si lasciate andare a delle piccanti effusioni, ovvero con un bacio saffico davanti alle telecamere. Ecco il video in questione che è diventato immediatamente virale sul web e sui vari social network: