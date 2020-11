Uomini e Donne spoiler oggi: Biagio tratta male Gemma, Sophie bacia Nino

Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne, martedì 3 novembre, rivelano che si tornerà a parlare di Gemma. La dama siederà al centro dello studio per spiegare come stia evolvendo la conoscenza con Biagio. Quest’ultimo non si comporterà molto bene con lei, al punto da generare nella dama un pianto disperato.

In merito al trono classico, invece, dopo lo sfogo della scorsa puntata, Sophie uscirà con Nino. I due si troveranno molto bene e scatterà anche un bacio. Tornata la linea allo studio, però, entrambi sminuiranno questo gesto.

Spoiler oggi: Gemma contro Biagio

Oggi a Uomini e Donne si parlerà di nuovo di Gemma secondo gli spoiler de Il Vicolo della news. La conduttrice chiederà alla dama di sedersi al centro per raccontare cosa sia accaduto con Biagio. La dama non sarà dell’umore giusto in quanto dirà di non essere stata trattata bene dal cavaliere dopo la scorsa puntata. L’uomo, infatti, ha deciso di fare una splendida sorpresa a Sabina. Quest’ultima si siederà accanto alla Galgani e racconterà cosa sia successo.

La donna dirà di aver ricevuto una splendida sorpresa da Biagio, il quale è andato a trovarla ed hanno trascorso dei momenti insieme a casa sua. La mattina della registrazione, poi, i due hanno raggiunto lo studio insieme. Questo racconto farà rimanere molto male Gemma che, infatti, scoppierà a piangere. La dama deciderà, per l’ennesima volta, di alzarsi e di tornare al suo posto in quanto troppo addolorata per quanto accaduto.

Sophie bacia Nino a Uomini e Donne

Il tutto, ovviamente, verrà costantemente commentato da Tina Cipollari, la quale non perderà occasione per scagliarsi contro la sua acerrima nemica. In merito al trono classico, invece, gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che verrà mandata in onda un’esterna tra Sophie e Nino. La situazione sarà molto romantica, con un plaid e dei palloncini, al punto che i due si lasceranno andare ad un bacio.

Una volta ripreso il collegamento con lo studio, però, entrambi ribadiranno che non si è trattato di un bacio passionale, ma di un gesto dettato dal momento. Alberto e Matteo, dal canto loro, rimarranno molto delusi, ma Sophie ci terrà a ribadire che sono tutti sullo stesso livello anche se ha baciato Nino. Le sue parole solleveranno un po’ di polemica in quanto Gianni esorterà i ragazzi ad andare via. Nessuno, però, si alzerà. Per la tronista, inoltre, scenderanno tre nuovi corteggiatori.