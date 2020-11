Francesco Oppini non è stato squalificato e Salvo Veneziano dal GFVip e sbotta: “Signorini sei una capra” (FOTO)

Francesco Oppini non è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 5

Nonostante le uscite poco felici nei confronti di Dayane Mello e Flavia Vento, Francesco Oppini è stato graziato dagli autori del Grande Fratello Vip 5. Infatti, il figlio di Alba Parietti ha seriamente rischiato di essere squalificato dal reality show, ma a quanto pare la gravità del suo gesto non è uguale a dei fatti accaduti nelle passate edizioni.

Sulla modella brasiliana ha detto che a Verona la violenterebbero, mentre sull’ex naufraga dell’Isola dei Famosi: “Rischi di ammazzare di botte perché a certi uomini fa venire voglia di alzare le mani”. Affermazioni, che fino all’anno scorso, avevano portato alla squalifica immediata mentre in questa edizione sembra che basti solo il rimprovero. Circostanza che non è per niente piaciuta a Salvo Veneziano. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

La decisione del GF Vip su Francesco Oppini

Nella puntata del Grande Fratello Vip 5 in onda lunedì sera, il padrone di casa Alfonso Signorini ha comunicato a Francesco Oppini che loro avrebbero potuto squalificarlo ma non lo hanno fatto.

Ma non è finita qui, infatti il conduttore del reality show di Canale 5 ha continuato così: “Abbiamo infatti preso in seria considerazione la squalifica, se il Grande Fratello ha deciso di non arrivare a questo estremo è perché hai dimostrato di avere un grande rispetto verso la tua fidanzata. Ci fa pensare, quindi, che la tua posizione verso le donne non è così orribile come è sembrato in quelle frasi”. Decisione che ha fatto storcere il naso ai telespettatori, il popolo del web è non solo.

Salvo Veneziano contro Alfonso Signorini

Ricordiamo che durante la prima edizione della versione Vip del Grande Fratello è stato espulso Clemente Russo per una frase molto simile. Successivamente, ovvero nella scorsa stagione, gli autori e il conduttore hanno mandato via Salvo Veneziano che sui suoi canali social si è scagliato contro il direttore del settimanale Chi.

“Questo è offendere la mia persona come padre e marito. Quindi lui non è stato eliminato perché loro hanno visto che lui FUORI È UN BRAVO RAGAZZO E SI COMPORTA BENE …quindi io fuori ero e sono un assassino…. Signorini sei una capraaaa!”, ha scritto il siciliano.