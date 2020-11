GF Vip, Signorini fa una battuta infelice su Elisabetta, caos sul web: “Le ha detto che è tro*a” (VIDEO)

Durante la puntata di ieri del GF Vip sono stati diversi gli episodi che sul web hanno generato clamore, tra questi c’è certamente la battuta infelice di Alfonso Signorini su Elisabetta Gregoraci. Il conduttore stava parlando a quattr’occhi con Pierpaolo Pretelli quando, improvvisamente, si è lasciato scappare una frase sugli ex della showgirl.

Gli utenti del web hanno immediatamente notato la cosa ed hanno provveduto a diffondere sul web la clip in questione. Per molti Alfonso, che si erge a difensore dei diritti delle donne e delle categorie più sensibili della società, non avrebbe mai dovuto pronunciare quelle parole. Vediamo tutto nel dettaglio.

La frase di Signorini su Elisabetta

Il flirt tra Pierpaolo ed Elisabetta sta incuriosendo tutti al GF Vip, compreso Signorini. Quest’ultimo, nella diretta di lunedì 2 novembre, ha chiesto a Pretelli di restare da solo in casa e gli ha fatto credere di dover incontrare una persona che è stata legata alla Gregoraci. Il concorrente, allora, ha cominciato a fare delle ipotesi in merito a chi potesse essere il protagonista ed ha chiesto al conduttore se fosse qualche ex della donna. A quel punto, allora, Alfonso ha detto che sarebbe stato un po’ difficile indovinare quale, dato che la donna ne ha avuto davvero parecchi.

Queste parole, che in studio e in casa hanno generato ilarità, hanno indispettito moltissimo i telespettatori. Molte persone hanno lanciato tweet al veleno su Twitter contro il presentatore. Nello specifico, c’è chi è stato abbastanza esplicito nel dire che il presentatore è come se avesse dato della poco di buono alla showgirl. Altri, invece, ci sono andati giù in modo parecchio pesante ed hanno esortato Mediaset a prendere dei provvedimenti. (Clicca qui per il video)

I telespettatori del GF Vip contro Alfonso

Per molti, infatti, dopo l’uscita infelice su Elisabetta, Signorini dovrebbe smettere di ricoprire il ruolo di conduttore. Parecchi spettatori lo reputano il peggiore presentatore di sempre. Il suo modo di affrontare determinate vicende, il fatto che non dia molte opportunità ai suoi interlocutori di controbattere e il suo scarso carisma sono peculiarità che depongono a suo sfavore.

A indignare gli spettatori, inoltre, c’è stato anche il fatto che Alfonso non ha squalificato Oppini per le frasi conto le donne. Ricordiamo che nella precedente edizione Salvo Veneziano subì un vero e proprio processo mediatico per le sue dichiarazioni. Per questo, in molti non capiscono la ragione del trattamento differenziato.