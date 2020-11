Barbara D’Urso rimprovera Eleonora Giorgi a Pomeriggio Cinque: “Non hai capito la gravità della frase…”

Barbara D’Urso riprende Eleonora Giorgi

Dopo la lunga diretta di domenica sera con Live Non è la D’Urso, lunedì 2 novembre dopo Il Segreto, Barbara D’Urso è tornata regolarmente in onda con Pomeriggio Cinque. Dopo la prima parte dedicata alla cronaca e all’attualità tra cui l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, la padrona di casa casa intorno alle 18 ha perlato della scomparsa di Gigi Proietti. Il noto attore è morto nella sua amata Roma proprio il giorno del suo 80esimo compleanno.

Successivamente Carmelita ha cambiato argomento affrontando la vicenda Francesco Oppini. Infatti, il figlio di Alba Parietti ha fatto delle uscite infelici nei confronti di Dayane Mello e Flavia Vento. In studio era presente anche Eleonora Giorgi che conosce benissimo la casa del Grande Fratello Vip, infatti prima vi ha partecipato lei e l’anno scorso il figlio Paolo Ciavarro. Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

Eleonora Giorgi si scusa in diretta a Pomeriggio Cinque

Eleonora Giorgi, nel vedere i video trasmessi a Pomeriggio Cinque, si è messa a ridere a telecamere spente. Un’iniziativa che non è piaciuta per niente alla padrona di casa Barbara D’Urso. Infatti, quest’ultima l’ha prontamente rimproverata: “Credo che Eleonora non abbia capito la gravità di quella frase perché vedo che rideva, forse non l’ha capito…”.

La professionista napoletana si è rivolta alla nota attrice con tono fermo. A quel punto l’ex moglie di Massimo Ciavarro ha fatto mea culpa, dicendo: “Hai perfettamente ragione, mi scuso”.

Il punto di vista di Silvana Giacobini e Barbara D’Urso

Sulla vicenda accaduta all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 ha detto la sua anche la nota giornalista e scrittrice Silvana Giacomini. Quest’ultima, ospite nello studio di Pomeriggio Cinque ha detto: “Ho simpatia per Oppini, ma…”. A quel punto è intervenuta la padrona di casa Barbara D’Urso, dicendo: “Anche io, figurati che l’ho visto crescere, ma la legge è uguale per tutti”.

Quindi la sua ospite ha concluso il suo intervento così: “Una volta può scappare, ma due e poi tre no, vuol dire che è una forma mentale. Questo è grave”. Nonostante la gravità delle due frasi, nella serata di lunedì Alfonso Signorini è gli autori del GF Vip 5 non hanno squalificato il figlio di Alba Parietti scatenando la rabbia del popolo del web.