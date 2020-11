Uomini e Donne, Valentina e Germano pare si siano già lasciati, lei: “Preferisco non dire molte cose” (FOTO)

Nella puntata di Uomini e Donne, andata in onda ieri, lunedì 2 novembre, abbiamo assistito all’uscita di scena di Valentina e Germano. I due hanno deciso di darsi l’opportunità di conoscersi al di fuori del contesto televisivo.

In queste ore, però, sul web è spuntata una segnalazione di Amedeo Venza, secondo la quale pare che tra i due sia già tutto finito. Andando sul profilo Instagram di lei, in effetti, sono apparse delle Stories alquanto malinconiche.

La segnalazione su Germano e Valentina

Valentina e Germano hanno appena lasciato Uomini e Donne per cimentarsi nella conoscenza reciproca lontano dai riflettori. La donna è andata via in modo molto titubante, in quanto lui le ha ribadito di non provare un trasporto mentale evidente. Nonostante queste premesse, però, la dama ha seguito il consiglio di Maria De Filippi e si è data l’opportunità di approfondire questa conoscenza al di fuori dello studio. Tra lacrime e rammarico, infatti, i due sono andati via.

In queste ore, però, l’influencer Amedeo Venza ha divulgato una segnalazione alquanto spiacevole sul conto della coppia. A quanto pare, la loro relazione sembrerebbe essere volta già al termine. Persone vicine alla coppia pare abbiano divulgato tale informazione. Ad ogni modo, questa segnalazione sembra avere un fondo di verità parecchio evidente. Proprio poco fa, infatti, l’Autiero ha pubblicato delle IG Stories alquanto criptiche. (Continua dopo la foto)

Le parole della dama di Uomini e Donne

Valentina non ha menzionato esplicitamente Uomini e Donne e la sua storia con Germano, tuttavia, ha detto che preferisce non dire molte cose al momento. Il suo volto è apparso alquanto malinconico e sconsolato. Per il momento, però, non è possibile avere informazioni concrete in quanto non sono ancora andate in onda tutte le puntate che riguardano la coppia.

Ricordiamo, infatti, che i protagonisti del talk show sono vincolati a non divulgare informazioni sul programma prima della messa in onda. La puntata in cui i due sono andati via è stata registrata il 17 ottobre, pertanto, sono passate circa due settimane da quando Valentina e Germano hanno provato a far decollare la loro storia. Considerando la segnalazione e la reazione dell’Autiero sui social, però, non è difficile credere al fatto che le cose non siano andate esattamente come la dama sperava. Non ci resta che attendere per ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.