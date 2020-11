Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua avvistati insieme: scoppia il caso (FOTO)

In queste ore è sopraggiunta una segnalazione molto interessante su due protagonisti di Uomini e Donne, ovvero, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. L’ex di Ida Platano è tornato in studio per mettersi nuovamente in gioco e trovare la donna della sua vita.

Dopo la controversa e fallimentare esperienza con Ida, il protagonista pare si sia gettato tutto alle spalle e sia pronto per ricominciare. Alcuni utenti, però, hanno dichiarato di averlo visto in compagnia di un’altra sua ex, Roberta.

La segnalazione su Roberta e Riccardo Guarnieri

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno avuto una frequentazione durante la precedente edizione di Uomini e Donne. I due ebbero un rapporto puramente passionale che, tuttavia, non fu in grado di distogliere le attenzioni di Riccardo da Ida. Il cavaliere, infatti, disse alla Di Padua di non essere coinvolto da lei mentalmente. Queste sue confessioni generarono parecchio caos in studio.

Ad ogni modo, a distanza di un bel po’ di mesi, l’uomo ha deciso di tornare nuovamente a sedere nel parterre del talk show di Maria De Filippi e, a quanto pare, avrebbe messo nuovamente gli occhi su Roberta. Amedeo Venza ha diffuso una segnalazione di una fan, la quale ha dichiarato di aver visto i due insieme. La persona in questione ha dichiarato che la coppia è stata avvistata sabato sera a Roma. (Continua dopo la foto)

La storia tra la Di Padua e Michele

Al momento non è chiaro se i due fossero in atteggiamenti romantici oppure no, sta di fatto che sembrerebbero essersi visti. Roberta Di Padua, dunque, potrebbe aver dimenticato Michele gettandosi tra le braccia di Riccardo Guarnieri. Ricordiamo, infatti, che la dama sta conoscendo il napoletano a Uomini e Donne. Dopo un primo momento di serenità, però, tra i due sono sopraggiunte delle complicazioni. Sembra, infatti, che le cose non stiano andando molto bene in quanto lui non è pronto a darle l’esclusiva.

Inoltre, la protagonista lamenta il fatto che il cavaliere non sembra essere molto presente nella sua vita, dato che non la chiama mai. Su Instagram, infatti, la donna sta pubblicando diverse frasi criptiche volte a mettere in evidenza il concetto che un uomo, se ti vuole davvero, ti cerca e si rende partecipe della tua vita. Anche se il nome di Michele non è mai stato fatto, il riferimento sembra essere alquanto palese.