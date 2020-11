Giulia De Lellis reagisce male contro dei paparazzi e smaschera Damante: tradita con le migliori amiche (FOTO)

In queste ore Giulia De Lellis è stata vittima di un increscioso avvenimento che riguarda dei paparazzi e il suo rapporto con Andrea Damante. Nello specifico, la ragazza ha scoperto che alcuni fotografi le stessero facendo degli scatti di nascosto, mentre lei era a cena con il suo nuovo flirt Carlo.

Questo episodio le ha fornito un assist per smascherare il suo ex e per raccontare come siano andate realmente le cose tra loro. In particolare, la ragazza ha alluso al fatto che Andrea l’abbia tradita con alcune sue amiche molto intime.

L’imprevisto tra Giulia e i paparazzi

Sembrava chiusa in modo pacifico la storia tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, ma l’invadenza di alcuni paparazzi ha portato alla luce una situazione ben diversa. Ieri sera l’influencer era a cena con Carlo, la sua nuova fiamma. Tuttavia, la serata è stata disturbata da due tizi, seduti qualche tavolo più in là, i quali non hanno fatto altro che rubare scatti alla coppia. La ragazza, allora, ha reagito male ed ha deciso di fare lo stesso con loro. Nello specifico, gli ha fatto foto e video ed ha chiesto alla sua community dio svelare chi siano.

Dopo tale increscioso avvenimento, Giulia si è sfogata sui social ed ha approfittato per fare un po’ di chiarezza. La ragazza ha detto che non avrebbe voluto commentare l’intervista di Andrea a Verissimo, tuttavia, si sente costretta a dire qualcosa. Nel dettaglio, ha detto che è semplice andare in tv e gonfiare delle vicende per passare da vittima. In realtà Andrea non si sarebbe comportato in modo così esemplare come vuole far credere. (Continua dopo la foto)

Le accuse della De Lellis contro Damante

Durante il suo sfogo, contro i paparazzi e contro Damante, Giulia De Lellis ha alluso al fatto che il suo ex ci abbia provato con alcune sue amiche intime. Naturalmente, adesso queste ragazze non fanno più parte della vita dell’influencer, ma hanno rappresentato un pezzo importante della sua adolescenza e infanzia. Pertanto, non sembra essere stata Giulia a tradire Andrea con un suo amico, bensì il contrario.

La ragazza ci ha tenuto a ribadire che lei non si renderebbe mai protagonista di questi gesti. Alla luce di queste nuove rivelazioni, Damante non è minimamente intervenuto. Il DJ veronese sta continuando a pubblicare IG Stories legate alla sua vita, al suo lavoro e alla palestra e non è minimamente intervenuto sulla questione.