Il Paradiso delle signore trama 5 novembre: furto al magazzino, Rocco s’infortuna

La puntata del 5 novembre del Paradiso delle signore sarà molto movimentata. Agnese farà di tutto per convincere Rocco a gareggiare nella squadra ciclistica di Don Saverio, ma il ragazzo prenderà la decisione diametralmente opposta.

Al grande magazzino, invece, ci sarà grosso fermento in quanto una cliente dirà di essere stata derubata e farà scoppiare un caso tra le commesse. Roberta, dal canto suo, sarà sempre più coinvolta dai successi professionali che sta avendo, pertanto, avanzerà una richiesta a Vittorio.

Trama 5 novembre: l’infortunio di Rocco

Nel corso della puntata di giovedì 5 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Rocco deciderà di schierarsi con Armando e di gareggiare nella sua squadra ciclistica. Agnese non riuscirà a sopportare questa decisioni, in quanto reputerà il gesto del ragazzo come un vero e proprio affronto contro Don Saverio. Il destino, però, mescolerà parecchio le carte in tavola. In particolar modo, vedremo che Rocco avrà un infortunio durante un allenamento. Questo, dunque, determinerà l’impossibilità di gareggiare per il ragazzo.

Il giovane Amato, dunque, dovrà farsi da parte e non potrà esibirsi in quella che sembra essere la sua nuova passione e aspirazione del momento. In merito a Gabriella, invece, vedremo che la ragazza sarà molto tentata dall’allettante proposta di lavoro ricevuta di recente. La protagonista prenderà una decisione molto importante e non esiterà a parlarne con Vittorio.

Furto al Paradiso delle signore

La Rossi avanzerà una richiesta alquanto sfrontata al direttore del Paradiso delle signore nell’episodio del 5 novembre. La dama chiederà a Conti se può continuare a disegnare abiti solo per Gramini. La risposta che le darà il capo la lascerà senza parole. Nel frattempo, al grande magazzino Stefania continuerà a cimentarsi nel suo periodo di prova. La fanciulla vorrebbe moltissimo diventare una Venere a tutti gli effetti e ci sarà parecchio vicina.

Nella puntata in questione, infatti, vedremo che la fanciulla riuscirà a chiudere una vendita molto importante. Per tale motivo, le possibilità che venga assunta ufficialmente cresceranno in modo esponenziale. Un evento inaspettato, però, capovolgerà completamente la situazione. Una cliente tornerà al magazzino per fare un annuncio spiazzante. La donna dirà di essere stata derubata e che la colpevole potrebbe essere una persona presente nel negozio. Questa notizia, ovviamente, spiazzerà le commesse, le quali non potranno fare a meno che sospettare proprio della nuova arrivata.