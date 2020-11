Tommaso Zorzi deluso da Maria Teresa Ruta: la frase infelice della conduttrice

La conduttrice ha fatto una domanda davvero infelice e l’influencer ha reagito molto male. Ecco che cosa è successo.

GF Vip: Tommaso Zorzi deluso da Maria Teresa Ruta

Nella Casa del Grande Fratello Vip 5 ormai è chiaro che ci siano due gruppi. La stanza blu, ovvero quella formata da Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria (appena eliminata dal televoto), Stefania Orlando, è molto affiatata. Il gruppo si prende degli spazi per ridere, per stare insieme e per parlare anche degli altri coinquilini.

Tuttavia, in queste ore è successa una cosa che ha incrinato un po’ il loro rapporto. Infatti, Maria Teresa Ruta ha fatto una domanda molto infelice a Tommaso Zorzi e l’influencer è rimasto molto deluso dalla donna. Maria Teresa ha chiesto a Tommaso che cosa doveva dire in confessionale. Tommaso ha riportato queste parole sfogandosi con Stefania: “Mi ha chiesto se era offensivo dire che qui siamo in 6 donne, 6 uomini e 1 gay. Me l’ha chiesto per non fare figuracce e perchè vuole che entri nella Casa uno come me“.

Tommaso si è molto risentito per questa domanda, per queste riflessioni, che sono ovviamente fuori luogo. L’influencer ha detto di essere un uomo fino a prova contraria: i gay sono uomini e le lesbiche sono donne. Il tono di Maria Teresa era dolce e non offensivo, ma Tommaso ha ritenuto questa cosa molto brutta: “Io sono gay, non sono mica un labrador“. Questa cosa influirà sulla loro amicizia?

Il riassunto dell’ultima puntata

Lunedì 2 novembre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini ha sgridato un po’ i concorrenti. In particolare, Francesco Oppini è stato redarguito per le frasi dette sulle donne (senza squalifica), mentre Paolo Brosio è stato mandato al televoto d’ufficio per aver violato il regolamento e aver rivelato cose dell’esterno (quando lo ha fatto anche Andrea Zelletta).

Maria Teresa si è salvata dal televoto e Francesco e Massimiliano sono stati i meno votati, quindi coloro che affronteranno il televoto di venerdì. Insieme a loro Paolo Brosio e Stefania Orlando. Nella prossima puntata entreranno due nuovi vip: Stefano Bettarini e Giulia Salemi. Nel frattempo in Casa ci sono sempre più litigi. Elisabetta Gregoraci è contro Stefania Orlando, Francesco Oppini contro Dayane Mello, molti non sopportano i silenzi di Massimiliano Morra.