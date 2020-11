Covid, Carlo Conti si aggrava, sono arrivati troppi sintomi: il messaggio della famiglia (FOTO)

In queste ore Carlo Conti ha aggiornato i fan in merito alle sue condizioni di salute a causa del Covid. Il presentatore, che fino a questo momento sembrava essere completamente asintomatico, ha rivelato di non stare affatto bene.

Purtroppo, con il passare dei giorni, i sintomi sono sopraggiunti e, a detta del presentatore, ne sarebbero anche tanti. A diramare la notizia è stato il diretto interessato attraverso un post su Instagram. Vediamo tutti i dettagli.

L’aggiornamento sulla salute di Carlo Conti

Poco fa, Carlo Conti ha annunciato a tutta la community di Instagram di stare abbastanza male a causa del Covid. Il presentatore ha scoperto di essere positivo qualche giorno prima della messa in onda di Tale e quale show di venerdì 30 ottobre. Dato che le sue condizioni di salute sono sempre state ottime, in quanto asintomatico, Conti è riuscito a condurre il programma anche a distanza, attraverso un collegamento video. La stessa cosa sarebbe dovuta accadere anche questo venerdì, ma le sue condizioni di salute sono peggiorate.

Il presentatore ha pubblicato un post in cui ha spiegato che sono sopraggiunti tutti i sintomi, a suo avviso, ne sono anche troppi. Il protagonista, infatti, ha definito il Coronavirus come una brutta bestia. Il contenuto del post ritrae un bigliettino scritto da suo figlio e sua moglie in cui i due esortano il loro amato a guarire e in cui gli dimostrano tutto il loro affetto. (Continua dopo il post)

https://www.instagram.com/p/CHHzywDMcLi/?hl=it

La potente medicina contro il Covid

Carlo Conti è sembrato sollevato da questa sorpresa, sta di fatto che ha definito l’amore della sua famiglia come la medicina più potente per contrastare il Covid. Ad ogni modo, per il momento non è chiaro ciò che accadrà venerdì prossimo, in quanto non è certo che il conduttore riuscirà ad effettuare il collegamento. Per il momento, però, le sue condizioni non sembrano essere gravi al punto da necessitare di un ricovero ospedaliero.

Intanto, molti fan e persone dello spettacolo gli stanno mandando messaggi d’incoraggiamento. Tra questi spuntano gli auguri di Mara Venier, la quale lo ha esortato a guarire presto in vista dello Zecchino D’Oro. Anche Sergio Friscia, Cristiano Malgioglio, Jo Squillo e molti altri personaggi popolari stanno accorrendo al di sotto del post per mostrare solidarietà verso il collega.