Uomini e Donne, caos al trono di Sophie, Maria accelera i dialoghi dei corteggiatori: “Mai successa una cosa del genere” (VIDEO)

Nella puntata del 3 novembre di Uomini e Donne è accaduto un fatto inaspettato durante il trono di Sophie. Maria De Filippi ha pesantemente mortificato i corteggiatori della ragazza arrivando, addirittura, a compiere un gesto mai fatto prima.

La conduttrice, nel montaggio, ha deciso di accelerare i dialoghi dei ragazzi, in quanto ha reputato inutili i loro ragionamenti. Questa scelta, però, ha indignato moltissimo i telespettatori che, infatti, si son riversati sui social per commentare quanto accaduto.

Corteggiatori mortificati al trono di Sophie

Al trono di Sophie è accaduto un episodio mai verificatosi prima nella storia di Uomini e Donne. La tronista era al centro dello studio, pronta per confrontarsi con i suoi tre corteggiatori. Ad un certo punto, però, i telespettatori si sono resi conto di un fatto anomalo. Quando parlavano i ragazzi, infatti, la regia ha attuato la modalità accelerata in modo da censurare completamente i loro discorsi. Tale episodio di è verificato per diverse volte e sempre quando a parlare erano i corteggiatori.

Ad un certo punto, Maria è intervenuta ed ha attaccato pesantemente i ragazzi dicendo loro di dare luogo a discorsi completamente inutili. La conduttrice è stata molto chiara quest’anno nel dire che le esterne e i dibattiti con scarsi contenuti sarebbero stati censurati e così è stato. La donna ha interrotto i corteggiatori e li ha informati che era inutile continuare a parlare in quanto le loro parti, in fase di montaggio, sarebbero state tagliate. (Continua dopo i post)

sto morendo raga non pensavo che sarebbe mai successa una cosa del genere, ero impreparata #uominiedonne https://t.co/AgnqXs9Lqj — giuls ☕️ (@sophietdiaries) November 3, 2020

"Prendete il microfono per dire che siete bravi e belli. È INUTILE CHE CONTINUATE A DIRE DELLE COSE"

COSÌ INUTILI CHE LA REDAZIONE LE TAGLIA ✈✈✈#uominiedonne pic.twitter.com/RWCzCndyR6 — TheGirlWhoTrashedTheWorld (@TheGirlWhoBoh) November 3, 2020

Il web contro Uomini e Donne

Ciò che si è verificato al trono di Sophie è un qualcosa di mai visto a Uomini e Donne, sta di fatto che molti spettatori hanno commentato su Twitter la vicenda. Diverse persone hanno accusato sia lo staff di aver agito in modo errato contro i ragazzi. Molte critiche, però, sono state rivolte anche a Sophie. La maggior parte dei telespettatori, infatti, ritiene che la ragazza sia troppo giovane ed immatura per affrontare questa esperienza.

Per tale motivo, invece di scaricare la sua insoddisfazione sui corteggiatori, farebbe bene ad abbandonare il trono. La ragazza, infatti, dopo aver avuto manforte da parte della padrona di casa e degli opinionisti, sta cominciando ad assumere un atteggiamento da super donna che sta indispettendo il pubblico da casa. La ragazza avrebbe maturato un po’ troppe convinzioni, al punto da credersi migliore di tutti coloro con cui si relaziona.