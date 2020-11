Uomini e Donne anticipazioni oggi pomeriggio: Michele mollato sia da Roberta che da Serena

Le anticipazioni di oggi, mercoledì 4 novembre, di Uomini e Donne rivelano che ci sarà grosso fermento al trono over. La puntata comincerà con il resoconto di quanto accaduto dietro le quinte tra Michele e Roberta dopo la precedente registrazione.

La dama si dirà particolarmente adirata, ma non sarà la sola. Anche Serena, infatti, farà un’amara scoperta sul cavaliere. A tal proposito, deciderà di interrompere la conoscenza del giovane e tornerà al suo posto. Gianluca De Matteis, invece, bacerà una corteggiatrice.

Anticipazioni oggi: il triangolo tra Michele, Roberta e Serena

Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni del Vicolo della news, oggi a Uomini e Donne vedremo che Maria chiederà a Serena di sedere al centro dello studio. La donna racconterà come stiano procedendo le cose con Michele e sembrerà particolarmente entusiasta. Nel dettaglio, rivelerà di aver incontrato l’uomo la sera prima e di avergli dato anche un bacio molto passionale. Dopo poco, però, la conduttrice manderà in onda un filmato inerente ciò che è accaduto dietro le quinte tra Roberta e Michele.

I due hanno avuto una discussione particolarmente accesa, la quale è culminata con il pianto della Di Padua. Una volta tornata la linea allo studio, i due si siederanno al centro ed avranno un secondo confronto. Anche in questa occasione, però, non potranno fare a meno di litigare. A quanto pare, non riusciranno proprio a trovare un punto d’incontro. Le cose, però, si complicheranno anche con Serena.

Gianluca bacia Gabriella a Uomini e Donne

La donna, infatti, scoprirà che il cavaliere ha cercato anche Giulia la sera prima. Nello specifico, la romana ammetterà che Michele le ha chiesto di uscire, ma lei ha rifiutato a causa di un impegno. In esterna con Serena, invece, l’uomo aveva detto di essere stato lui a declinare l’invito della nuova arrivata. Scoperta la verità, Serena si arrabbierà moltissimo. Secondo le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, la dama interromperà la conoscenza con il cavaliere.

In merito al trono classico, invece, vedremo che Gianluca uscirà con Gabriella. I due daranno luogo ad un’esterna molto simpatica, durante la quale lui le chiederà di indossare una tuta. I ragazzi si troveranno molto in sintonia, al punto che scatterà anche un bacio appassionato. Lei ammetterà che, gradualmente, sta cominciando a fidarsi un po’ di più di lui. Inoltre, arriveranno anche nuove corteggiatrici per il tronista.