Alba Parietti, la sua vita sotto le lenzuola: “L’80% ha fatto cilecca…”

Alba Parietti chiede Seri provvedimenti per il figlio Francesco

Negli ultimi due mesi Alba Parietti è al centro dell’attenzione mediatica grazie a suo figlio Francesco Oppini. Quest’ultimo, infatti, è un concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Di recente la soubrette ha chiesto espressamente agli autori del reality show di prendere dei provvedimenti per il congiunto perché in casa ha avuto delle pessime uscite nei confronti della modella brasiliana Dayane Mello e la soubrette Flavia Vento.

Nel frattempo, la professionista piemontese ha fatto alcune confessioni molto piccanti sulla sua vita privata rivelando alcuni dettagli intimi sulle sue storie sotto le lenzuola. Andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato. La donna è altre curiosità sul suo rapporto col figlio.

La soubrette piemontese parla della sua vita intima

In una recentissima intervista, Alba Parietti si è confessata filtri svelando dei particolari abbastanza piccanti della sua vita sotto le lenzuola. L’opinionista di Live Non è la D’Urso ha risparmiato nemmeno le performance dei suei ex spasimanti, su cui ha detto la sua.

“Se c’è mai stato qualcuno che ha fatto cilecca a livello sessuale con me? Tranne un paio, giuro, tutti! Rassicuro i futuri, se ce ne saranno mai. E soprattutto sono proprio i narcisisti che hanno fatto spesso cilecca. Hanno una tale aspettativa su se stessi che si caricano di una grossa aspettativa. Comunque, almeno l’ottanta percento degli uomini che sono stati con me hanno fatto cilecca al primo colpo”, ha dichiarato la protagonista de Il Macellaio. La madre di Francesco Oppini, al momento inquilino della casa del Grande Fratello Vip 5 sarebbe single o almeno quello che dice lei.

Il legame particolare tra Alba Parietti e il figlio Francesco Oppini

Chi segue Alba Parietti, sa perfettamente che quest’ultima è una madre particolarmente apprensiva e possessiva. Ne sa qualcosa il figli Francesco, nato dal suo precedente matrimonio con l’attore Franco Oppini.

Il ragazzo, infatti, al momento all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, spesso si è lamentata della presenza ingombrante della soubrette piemontese nella sua vita. Tuttavia, nonostante i vari battibecchi avuto, i due sono uniti da un legame indissolubile. Prima o poi, la donna entrerà nell’appartamento più spiato d’Italia per fargli una sorpresa?