GF Vip, Pierpaolo Pretelli chiude con Elisabetta Gregoraci: “Basta così, stoppiamo…”

Elisabetta Gregoraci rimprovera Pierpaolo Pretelli

Ancora una volta, Elisabetta Gregoraci è stata la protagonista assoluta dell’appuntamento del lunedì del Grande Fratello Vip 5. Una puntata abbastanza stressante e faticosa per la soubrette calabrese, la quale è stata stroncata pesantemente dall’opinionista Antonella Elia, ma anche dell’ex gieffina Guenda Goria. Durante la notte, l’ex moglie di Flavio Briatore ha rimproverato un po’ Pierpaolo Pretelli, colpevole di non averla difesa dai numerosi attacchi ricevuti in diretta. Ma l’ex Velino di Striscia la Notizia ha risposto di avere alcuni dubbi sul loro rapporto.

A quel punto, la conduttrice di Battiti Live e il ragazzo hanno avuto un duro scontro all’interno della casa di Cinecittà. Momenti di tensione che ha fatto prendere una decisione inattesa al Pretelli. Infatti, il quest’ultimo ha sbottato così: “Allora stoppiamo! Tu vieni martoriata ogni volta in puntata, e io non riesco a parlare come vorrei…Basta così…”. Chiuderà davvero?

L’ex Velino decide di allontanarsi dalla conduttrice calabrese

Dopo aver detto ad Elisabetta Gregoraci di essere particolarmente stanco di tutte queste polemiche scoppiate sul loro rapporto, Pierpaolo Pretelli ha ammesso anche che quello che prova per lei vorrebbe viverli in modo differente. Tuttavia, l’ex Velino di Striscia la Notizia sapendo che è all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 sa che è praticamente impossibile. “Ci sono cose che vorrei vivere in maniera diversa…Certe cose mi fanno pensare tutto il giorno…Non è colpa tua, è una cosa mia…Mi devo arrangiare…”, ha detto il gieffino.

A quel punto è intervenuto Andrea Zelletta cercare di far chiarire i due. Ma in questo caso il Pretelli stavolta è sembrato fermo sulla sua decisione. Quindi, i telespettatori del GF Vip 5 non vedranno più insieme la soubrette calabrese e Pierpaolo?

Pierpaolo Pretelli fermo sulla sua decisione

La mattina seguente alla diretta di lunedì, Pierpaolo Pretelli si è anche confidato con Adua Del Vesco. L’ex Velino di Striscia la Notizia, ripensando al suo particolare rapporto con Elisabetta Gregoraci, al Grande Fratello Vip 5 ha ribadito per l’ennesima volta di essere stufo.

“Ci sono degli step che se non li fai si perde quella magia…Mi sono un po’ stancato…Mi sento come se mi stesse un po’ passando quella fase, non lo so, vorrei un po’ di tempo…”, ha detto il ragazzo a Rosalinda. È svanito l’amore per la calabrese?