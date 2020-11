Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 4 novembre: Michele fa piangere Roberta, poi rimane solo

Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione di Uomini e Donne, la trasmissione televisiva di successo ideata e condotta da Maria De Filippi. Il pubblico di Canale 5, sempre più numeroso, avrà la possibilità intorno alle 14.45 di vedere un altro appuntamento, il terzo settimanale, dedicato al parterre senior.

Cosa accadrà nello studio 6 dell’Elios in Roma? Per tutti gli spoiler dettagliati e altre informazioni concessi dal portale web Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Parterre senior: Roberta Di Padua in lacrime per Michele

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, svelano che dopo aver parlato di Gemma Galgani e il trono di Sophie, ora sarà il turno di Serena. Quest’ultima, su richiesta della padrona di casa Maria De Filippi si accomoderà al centro dello studio. Quindi, la dama racconterà di una serata molto bella con Michele in cui c’è stato pure un baci.

Di conseguenza, stando agli spoiler concessi dal portale web Il Vicolo delle News, verrà trasmessa un filmato che riassume ciò che è accaduto dietro le quinte durante la registrazione realizzata il giorno precedente. Ovvero quando il cavaliere ha seguito Roberta Di Padua fuori dallo studio 6 dell’Elios in Roma. In quell’occasione c’è stata una forte discussione fra i due con tanto di lacrime da parte di Roberta. Un confronto abbastanza accesso che però non ha portato a nulla di risolutivo.

Trono over: Serena molla Michele

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, rivelano anche che in studio entreranno sia Roberta che Michele che continueranno a non trovare nessun punto d’incontro. Stando alle anticipazioni riportate dal sito internet Il Vicolo delle News, non va bene nemmeno con Serena perché la dama in trasmissione verrà a conoscenza che l’uomo prima di uscire con lei, lo aveva chiesto anche a Giulia, la ragazza romana ed affascinante che era scesa per lui il giorno precedente.

La giovane, però, ha rifiutato perché aveva un altro impegno, Michele invece, a Serena ha riferito che era stata Giulia a chiedergli di uscire e che lui aveva rifiutato l’invito con la scusa che fosse molto stanco. A questo punto anche Serena si alzerà dalla sua postazione e lo lascerà da solo.