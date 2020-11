Uomini e Donne, Raffaella Mennoia sbotta su IG: “Mi hai minacciato di picchiarmi” (FOTO)

Raffaella Mennoia una furia su Instagram

Chi segue Uomini e Donne e Temptation Island sa perfettamente che una delle autrici di tali programmi è Raffaella Mennoia. Quest’ultima lavora al fianco di Maria De Filippi da diversi anni al punto che viene etichettata come il suo braccio destro.

Nelle ultime ore la fidanzata di Alessio Sakara è tornata al centro dell’attenzione mediatica grazie ad alcune Stories condivise sul suo account Instagram. In queste, l’ex postina di C’è Posta per Te se la prende con un soggetto femminile non identificata che, stando alle sue parole, addirittura l’avrebbe minacciata di picchiarla. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha scritto sul noto social network.

L’autrice di Uomini e Donne rivela di essere stata minacciata

Attraverso una serie di Stories di Instagram, Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne, ha scritto: “Questa ragazza sarebbe una “coatta” che avrebbe perso “il senso della decenza” nonché una “povera piccola illusa disperata” ed anche che si “crede Belen”. Ovviamente le dichiarazioni della donna ha fatto preoccupare molto I suoi numerosi follower, ma nello stesso tempo quest’ultimi non riescono a capire cosa sia accaduto realmente.

Il braccio destro di Maria De Filippi non ha fatto il nome di questo utente web che l’avrebbe minacciata. Tuttavia, la fidanzata di Alessio Sakara, co-conduttore di Tu sì que vales, ha continuato così: “Povera piccola illusa sei proprio disperata. E si può capire conoscendoti. E adesso spero che le tue parole dove mi minacciavi di venirmi a picchiare si concretizzino perché che sei coatta è evidente, ma hai proprio perso il senso della decenza”. (Continua dopo la foto)

Lo sfogo di Raffaella Mennoia su IG

Stando alle sue parole, Raffaella Mennoia sembra essere molto arrabbiata per quello che le è successo recentemente. Infatti, lo sfogo della storica autrice di Uomini e Donne è continuato in questo modo: “Pubblicano le storie da disperate e poi se qualche morto di F ci prova si lamentano scrivendo che vengono insultate come se fossero Belen”.

Prima fi chiudere il discorso, sempre sulle Stories di Instagram, la ragazza ha condiviso un altro suo pensiero in cui dice di non essere ricattabile, che sarebbe a suo dire la condizione principale per essere una donna libera quale è. Ecco lo scatto in questione: