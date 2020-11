Franco Oppini contro suo figlio Francesco al GF Vip: “Sono indignato…”

Franco Oppini deluso ed arrabbiato col figlio Francesco

Nella puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda martedì, nella seconda parte dedicata all’intrattenimento, la conduttrice Barbara D’Urso ha parlato di ciò che è accaduto al Grande Fratello Vip 5. Tra i vari ospiti presenti in studio e in collegamento c’era anche Franco, il padre di Francesco Oppini. E proprio l’ex marito di Alba Parietti ha criticato fortemente il figlio per le sue uscite fuori luogo nei confronti di Dayane Mello e Flavia Vento. L’attore, inoltre, senza girarci intorno ha detto anche: “Sono indignato e anche amareggiato…”.

Subito dopo il professionista si è rivolto alla padrona di casa del talk, affermando di essere particolarmente stupito dalle parole utilizzate dal consanguineo, soprattutto per i valori che lui e e l’ex moglie gli hanno insegnato. “Tu Barbara sai quanto io e Alba abbiamo cercato di dargli un’educazione di un certo tipo, con dei valori importanti e sicuramente questo è un errore e uno sbaglio enorme…”, ha ribadito l’uomo.

L’attore chiede scusa alle donne a nome del figlio

In collegamento a Pomeriggio Cinque, subito dopo Franco Oppini ha approfittato della situazione in diretta per scusarsi con tutte le donne che si sono sentite offese dalle brutte affermazioni di suo figlio Francesco al GF Vip. “Chiedo scusa addirittura io, anche per mio figlio…”, ha detto l’ex marito di Alba Parietti. Successivamente la conduttrice Barbara D’Urso ha domandato al suo ospite un suo punto di vista sulla non squalifica da parte degli autori del reality show Mediaset di suo figlio.

Una decisione clamorosa che ha fatto storcere il naso al pubblico e soprattutto alla giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli. A quel punto l’attore, ha riferito: “Hanno deciso di non espellerlo, ma comunque non ci sono scusanti…Forse avranno tenuto conto del comportamento precedente…”.

L’annuncio di Franco Oppini a Pomeriggio Cinque

Ospite A Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso, Franco Oppini ha annunciato anche che quando il figlio uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip 5 parlerà da uomo a uomo con lui. Il suo è un tentativo per fargli capire quanto siano state fuori luogo e pessime quelle battute sulle donne.

“Quando Francesco uscirà vorrò parlargli da uomo a uomo…”, ha riferito il noto attore. A quel punto la padrona di casa del programma pomeridiano di Canale 5 ha applaudito il suo ospite in segno di approvazione.