Temptation Island, Anna Boschetti e Andrea Battistelli si sono lasciati: “Lui l’ha tradita” web in delirio (FOTO)

In queste ore, l’influencer Amedeo Venza ha diffuso una notizia molto interessante che riguarda una tra le coppie più discusse della precedente edizione di Temptation Island, Anna e Andrea. I due hanno generato molto scalpore per i modi di fare di lei, reputati dal web un po’ troppo autoritari.

A lui sono state affibbiate le etichette di zerbino e di ragazzo dalla scarsa personalità. Ebbene, pare che il giovane si sia svegliato dal suo sonno ed abbia deciso di guardarsi attorno. Vediamo tutti i dettagli.

La rottura tra Anna e Andrea

Anna Boschetti e Andrea Battistelli di Temptation Island hanno interrotto la loro relazione. La coppia ha partecipato all’edizione di luglio del reality show ed ha generato parecchio scalpore. Lei, di parecchi anni più grandi di lui, aveva scelto di partecipare al programma per vedere se lui fosse pronto a sposarla e a darle un figlio. Lui, invece, seppur follemente innamorato di lei, non si sentiva ancora pronto a compiere questi passi così importanti data la giovane età.

Ad ogni modo, dopo infinite peripezie e strategie da parte della donna per suscitare la gelosia del suo compagno, i due hanno lasciato il programma insieme. In questi giorni, però, è giunta voce che la relazione sarebbe volta al capolinea. Amedeo Venza ha diffuso la notizia sul suo profilo Instagram e l’ha data per certa. Tuttavia, ha esortato tutte le persone che lo seguono ad evitare di fare domande e di essere invadenti con la dama. (Continua dopo la foto)

Lui l’avrebbe tradita dopo Temptation Island

La loro rottura, infatti, pare sia stata parecchio dura, in quanto causata da un tradimento da parte del giovane. Andrea, infatti, sembra abbia tradito Anna con diverse donne anche ex tentatrici di Temptation Island. A dare una parziale conferma di queste indiscrezioni è stata la diretta interessata. La Boschetti, infatti, sul suo profilo Instagram ha pubblicato dei video in cui è sembrata alquanto furiosa.

La dama ha detto che ci sono delle persone che continuano ad importunarla, nonostante siano in palese errore. Inoltre, ha concluso il suo intervento dicendo che gli scheletri nell’armadio non li avesse lei, ma qualcun altro. Anche se il nome di Andrea non è mai saltato fuori, in molti sono sicuri che le frecciatine della dama siano rivolte proprio al ragazzo. Quest’ultimo, dal canto suo, almeno per il momento non è intervenuto.