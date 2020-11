Simona Ventura chiama Alfonso Signorini prima dell’ingresso di Bettarini al GF Vip “Preoccupata per una cosa” (VIDEO)

Nell’ultima puntata di Casa Chi, Alfonso Signorini ha fatto spoiler sul GF Vip ed ha anche rivelato il contenuto di una telefonata intercorsa con Simona Ventura. Come tutti i telespettatori sapranno, venerdì prossimo, 6 novembre, entreranno in casa Stefano Bettarini e Giulia Salemi.

A un passo dal verificarsi di questa situazione, però, la conduttrice televisiva ha chiamato il presentatore del reality show per raccomandarsi di una cosa che le sta molto a cuore. Il giornalista ha palesato che la donna sia in ansia per una questione di carattere familiare.

La raccomandazione di Simona Ventura

Alfonso Signorini ha confessato di aver ricevuto una telefonata di Simona Ventura a un passo dall’ingresso di Bettarini in casa. Gabriele Parpiglia, incuriosito dalla situazione, ha chiesto al direttore di Chi quale fosse stato il contenuto di tale conversazione. Il presentatore, allora, ha spiegato che la donna non sembra particolarmente in ansia per l’ingresso del suo ex in casa. Ad ogni modo, c’è una cosa che le sta particolarmente a cuore e che vorrebbe venisse trattata con massimo riserbo dallo staff del reality show.

Da donna e mamma, infatti, la Ventura ha chiesto esplicitamente ad Alfonso che si eviti di parlare di questioni che riguardano i suoi figli e la sua famiglia. Signorini ha detto che gli sembra del tutto normale una reazione del genere, in quanto ci sono delle questioni sensibili che non dovrebbero mai essere strumentalizzate in un contesto televisivo. A tale scopo, il conduttore ha detto di aver rassicurato la sua interlocutrice. (Continua dopo il video)

https://www.instagram.com/tv/CHI4D7LAT1v/

Gli spoiler di Alfonso Signorini sul GF Vip

Oltre che parlare della chiacchierata con Simona Ventura, Alfonso Signorini ha fatto anche altri spoiler in merito a quello che accadrà venerdì prossimo. Nel dettaglio, al centro dell’attenzione ci sarà anche Tommaso Zorzi. Il presentatore ha annunciato che il ragazzo si troverà al centro di una dinamica molto interessante da cui, sicuramente, nascerà un Zorzi show.

Alfonso ha poi chiarito anche le questioni inerenti Andrea Zelletta e Paolo Brosio. Sul primo ha detto che anche per lui ci saranno dei provvedimenti disciplinari a causa dello spoiler fatto in casa. Mentre sul secondo, ha continuato a ribadire di essere contento di averlo redarguito in casa sulla questione della fede. Signorini continua ad essere convinto che il culto religioso non debba essere spiattellato in tv ma debba svolgersi in privato.