Guenda Goria fa rivelazioni su Telemaco e lo attacca: “È finita, mi ha danneggiato” (VIDEO)

Durante un’intervista con il settimanale Chi, Guenda Goria è tornata a parlare della travagliata relazione con Telemaco ed ha fatto delle confessioni inaspettate. La figlia di Maria Teresa ha dichiarato di aver interrotto la relazione con quest’uomo in quanto non si è sentita capita e amata in un momento in cui ne aveva tanto bisogno.

Inoltre, adesso che tale capitolo sembra essere ormai alle spalle, la ragazza ha confessato di essersi pentita in parte di aver cominciato questa relazione, in quanto si è sentita danneggiata. Inoltre, ha parlato anche della moglie del suo ex facendo un po’ di chiarezza in merito alla questione divorzio.

Le rivelazioni di Guenda su Telemaco

Dopo essere uscita dalla casa del GF Vip, la figlia di Maria Teresa Ruta non è riuscita a trattenere il rammarico causato da alcuni attacchi subiti di recente. La ragazza non sta attraversando un periodo semplice, specie a causa della situazione sentimentale. Guenda Goria, infatti, durante un’intervista rilasciata a Chi, ha parlato della rottura con Telemaco. La protagonista ha rivelato che, quando è uscita dalla casa, ha avuto modo di sentire l’uomo e di confrontarsi su diverse questioni.

Da tale dibattito, però, sono state tratte delle conclusioni alquanto drastiche. La donna, infatti, ha detto di aver interrotto la relazione con lui in quanto non si è sentita appoggiata in un periodo per lei molto complesso. Telemaco avrebbe potuto palesarle i suoi dissensi, ma continuare a volerle bene e a supportarla, invece non è stato così. La protagonista dell’intervista, inoltre, ha rivelato anche altre cose.

La Goria contro Olga

Guenda Goria ha detto di essere un po’ pentita di aver cominciato la relazione con un uomo così complesso come Telemaco. Questa storia l’ha danneggiata, pertanto, se tornasse indietro, forse, non la comincerebbe. La Goria, inoltre, ha parlato anche di Olga, la moglie del suo ex. La dama ha ammesso che i due risultano effettivamente ancora sposati, ma ha detto che lui sarebbe in attesa del divorzio.

La giornalista, poi, le ha domandato se, secondo il suo punto di vista, Olga possa essere un po’ gelosa di lei a causa del suo suo successo e del suo fascino. Guenda, però, ha detto di non credere a questa ipotesi, in quanto Olga è, probabilmente, solo una donna ancora innamorata del suo uomo.

https://www.instagram.com/tv/CHI4D7LAT1v/