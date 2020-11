DayDreamer, Can e Emre nemici fuori dal set: “Can Yaman e Birand Tunca si odiano”

Can e Birand protagonisti di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Chi segue DayDreamer – Le Ali del Sogno sa perfettamente che Can e Emre Divit sono i protagonisti maschili della soap opera turca di Canale 5. I due fratelli, spesso in contrasto, sono interpretati da Can Yaman e Birand Tunca.

Dopo l’allontanamento del padre Aziz, i due ragazzi si sono ritrovato alla guida dell’azienda di pubblicità Fikri Harika. Ma a quanto pare, la tensione accumulata sul set della serie tv sembra continuare anche dopo la fine delle riprese. Infatti, stando ad alcune indiscrezioni pare che Can e Birand non sono per nulla amici. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è successo.

Can e Birand rivali?

Durante la realizzazione della soap opera DayDreamer – Le Ali del Sogno si sono creati dei legami tra i protagonisti. Ad esempio, Can Yaman e Demet Ozdemir hanno stretto una bella amicizia al punto che in tanti hanno sospettato ad una possibile liason tra i due. Indiscrezione smentita dagli stessi a Verissimo di Silvia Toffanin.

E se alcuni legami creati durante le riprese sembrano continuare ancora oggi, altri invece non si sono mai realmente saldati e si sono conclusi dopo aver terminato la serie tv. A quanto pare c’è una grossa rivalità tra Can e Birand Tunca, che nello sceneggiato interpreta Emre, il fratello più piccolo dei Divit. Ma quali sono gli indizi che fanno ipotizzare che i due professionisti non sono per nulla amici?

Le possibili ipotesi di una presunta rivalità

Chi segue Birand e Can sono particolarmente attivi su Instagram. I due attori, nonostante Pubblicano poco o nulla della loro vita privata, aggiornano i propri follower con video e foto sui loro canali. I più attenti si sono accorti immediatamente che Yaman e Tunca non si seguono sul noto social network. Questo ha creato dei sospetti perché Birand è il primo a cliccare un like per Demet o per Oznur Serçeler. Inoltre, a rafforzare l’ipotesi di un possibile contrasto tra i due sono le inattese dichiarazioni di Can che, ospite a Verissimo ha detto di aver dovuto sopportare la gelosia di alcuni colleghi.

Affermazioni forti che in molti hanno letto come una frecciata velenosa nei confronti di Birand. Quest’ultimo, infatti, a DayDreamer – Le Ali del Sogno ha un ruolo secondario rispetto alla storia d’amore dedicata a Can e Sanem. Tale circostanza potrebbe aver creato della tensione anche fuori dal set della soap opera turca? Ad oggi i diretti interessati non hanno mai proferito parola sulla vicenda.