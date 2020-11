Oroscopo 5 novembre 2020: Gemelli mettetevi in gioco, Sagittario stralunati

L’Oroscopo del 5 novembre esorta i Gemelli a mettersi in gioco. I Sagittario, invece, hanno la testa da un’altra parte. I nati sotto il segno del Capricorno saranno molto astuti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ci son un bel po’ di situazioni da risolvere e questo vi rende particolarmente inquieti. Sul lavoro è necessario prendere delle decisioni, anche se in questo momento non vi sentite molto dominati dalla ragione. Cercate di prendervi un momento per capire la strategia da attuare.

Toro. Oggi è il caso di restare fermi e di evitare il più possibile di svolgere mansioni manuali. Non siete molto concentrati, pertanto, il rischio di farvi male è abbastanza alto. Sarebbe opportuno adoperare la stessa cautela anche per quanto riguarda i sentimenti. Siete troppo suscettibili, quindi, evitate le discussioni.

Gemelli. In amore dovete farvi avanti, non abbiate paura di un eventuale rifiuto, ricordate che se non rischiate non saprete mai come andrà a finire. Nel lavoro è un periodo molto positivo per cominciare un nuovo progetto. L’Oroscopo del 5 novembre vi esorta a mettervi in gioco.

Cancro. Questa sarà una giornata particolarmente intensa per quanto riguarda i sentimenti. C’è il rischio di essere un po’ troppo condizionati dalle emozioni, sia nel bene sia nel male. Tale sensazione vi renderà un po’ incapaci di prendere decisioni importanti con razionalità, pertanto, se non sono strettamente necessarie, evitatele.

Leone. Nel lavoro ci sono buone opportunità di chiudere un accordo. Valutate attentamente i pro e i contro e non vi lasciate abbindolare dalle chiacchiere. In amore, se avete preso una decisione, sarà molto difficile farvi cambiare idea. Cercate di essere un po’ più flessibili e di larghe vedute.

Vergine. In questo periodo è necessario prendere delle decisioni e, soprattutto, posizioni. Restare neutrali è una strategia che può essere vincente solo nel breve periodo. In amore si prospettano giorni molto impegnativi, in quanto potreste essere assaliti da mancanze e ricordi. Non lasciatevi abbattere.

Previsioni 5 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi sarete un po’ impacciati nei rapporto con le altre persone. Ci sarà una certa difficoltà a parlare o prendere decisioni in breve tempo. Vi sentite un po’ aridi dal punto di vista sentimentale, ma cercate di non esagerare, perché il partner potrebbe sentirsi trascurato.

Scorpione. In questo periodo siete alla ricerca di novità, di una svolta nella vostra vita che vi sembrerà stia facendo fatica a d arrivare. Siete incontrollabili e questo potrebbe rendere più difficile il superamento di qualche imprevisto. Prestate attenzione alle finanze, non fate spese eccesive.

Sagittario. Specie in questo periodo dovete imparare ad ascoltare maggiormente voi stessi e meno ciò che dicono gli altri. Nessuno più di voi può sapere con esattezza ciò che vi fa stare bene. Sul lavoro siete un po’ distratti. In questi giorni avete la testa da un’altra parte, ricomponetevi.

Capricorno. L’Oroscopo del 5 novembre denota una giornata caratterizzata dall’astuzia e anche da un po’ di disonestà. Siete stanchi di essere l’anello debole di una catena, adesso volete farvi valere e farete di tutto pur di perseguire i vostri obiettivi. Siete temerari e determinati, cercate solo di non essere troppo irriverenti con le persone che vi amano.

Acquario. Dal punto di vista sentimentale è opportuno prendere delle decisioni. Se avete il piede in due scarpe, adesso è giunto il momento di tirare le somme. Sul lavoro, invece, si prospetta un periodo alquanto positivo. Cercate di fare attenzione ai doppiogiochisti. Non tutti si stanno comportando in modo sincero con voi.

Pesci. In campo professionale stanno per arrivare delle buone notizie, ma dovete continuare ad essere pazienti. La sfera sentimentale, invece, è quella che ne sta risentendo di più in questo periodo. Cercate di non lasciarvi prendere dallo sconforto se non avete ancora trovato la persona giusta.