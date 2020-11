Il Paradiso delle signore spoiler 6 novembre 2020: Stefania fa una confessione a Vittorio

L’ultima puntata della settimana del Paradiso delle signore, quella di venerdì 6 novembre, sarà abbastanza movimentata. Al grande magazzino ci sarà grande fermento, in quanto non si parlerà di altro se non del furto verificatosi il giorno precedente.

Una cliente è arrivata al Paradiso ed ha dichiarato di essere stata derubata. In effetti, anche in cassa c’è un ammanco di denaro, per tale ragione, tutte le Veneri verranno chiamate a rapporto. Agnese e Armando saranno sempre più vicini, ma la donna avrà ancora delle remore nei suoi confronti.

Spoiler 6 novembre: Rocco e Maria vicini

Gli spoiler della puntata del 6 novembre del Paradiso delle signore rivelano che al grande magazzino non si farà che parlare del furto. La notizia ha lasciato tutti senza parole, pertanto, è assolutamente necessario scoprire chi sia il colpevole o la colpevole. Nell’episodio in questione, Luciano si renderà conto che manca del denaro dalla cassa, per tale motivo ne parlerà subito con Clelia e Vittorio. I tre protagonisti, allora, decideranno di fare una riunione per parlare della vicenda.

In tale confronto verranno chiamate in causa anche le Veneri, le quali saranno parecchio preoccupate per quanto accaduto. Stefania sarà quella più agitata in quanto è la persona più a rischio essendo l’ultima arrivata. Su di un altro versante, invece, vedremo che Maria proverà ad aprirsi con Rocco, Tra i due si creerà un’intesa abbastanza forte, ma l’atmosfera verrà spezzata completamente da Irene.

Novità sul furto al Paradiso delle signore

Quest’ultima, infatti, irromperà di soppiatto interrompendo il momento romantico tra i due protagonisti. Ad ogni modo, stavolta anche Rocco comincerà a sentirsi diverso nei confronti della fanciulla. Un’altra coppia si renderà protagonista di interessanti tira e molla, stiamo parlando di Agnese e Armando. La sarta sarà molto presa dall’uomo, tuttavia, non riuscirà a lasciarsi andare come vorrebbe. Per tale ragione, continuerà a lasciare sulle spine il suo uomo.

Tornando all’incresciosa vicenda del furto al Paradiso delle signore, nella puntata del 6 novembre vedremo che verrà a galla una spiazzante verità. Stefania, dopo un bel po’ di titubanze e di tira e molla, deciderà di andare da Vittorio per parlargli. La ragazza teme che gli ultimi sviluppi possano mettere seriamente in discussione la sua assunzione, pertanto, deciderà di confidare al direttore i suoi sospetti. La protagonista dirà di avere delle ipotesi in merito a chi potrebbe essere il colpevole del furto.