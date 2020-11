Uomini e Donne, il nuovo format fa flop, il web è deluso: a gennaio potrebbe cambiare tutto (FOTO)

In questi giorni c’è molto sgomento su Uomini e Donne sul nuovo format ideato da Maria De Filippi. Mixare trono classico e trono over sembrava, inizialmente, una manovra alquanto interessante, in grado di donare nuova vitalità a l programma.

Con il passare delle settimane, però, questa strategia sta cominciando a perdere colpi. Il web sembra essere alquanto deluso, sta di fatto che stanno sorgendo grosse polemiche. Per questo motivo, sembra necessario correre ai ripari. Amedeo Venza ha spiegato quello che potrebbe accadere in trasmissione a partire da gennaio.

Il web deluso dal nuovo format

A causa del Covid, Maria De Filippi ha deciso di sperimentare un nuovo format per Uomini e Donne, che prevede il mescolamento di trono classico e over in un’unica soluzione. Tale novità, però, non sembra dare i frutti sperati. Molti telespettatori stanno cominciando.a mostrare una certa insofferenza alle dinamiche che si vengono a creare giorno dopo giorno. Tutto sembra essere un po’ troppo confuso e disordinato.

A destare preoccupazione, però, è anche il comportamento della redazione nei confronti di alcuni concorrenti. Gli autori sembrano poco soddisfatti di come si stiano comportando ancuni protagonisti, sta di fatto che stanno provvedendo a tagliare moltissime scene. L’episodio più lampante è avvenuto al trono di Sophie, durante il quale è stato disposto l’acceleramento delle conversazioni dei corteggiatori. Questo, dunque, sta facendo sorgere il sospetto che, a partire dal prossimo anno, ci sarà un cambiamento evidente. A parlare della questione è stato l’influencer Amedeo Venza. (Continua dopo la foto)

A gennaio potrebbe tornare Uomini e Donne classico

Amedeo ha condiviso una Instagram Storie in cui ha mostrato l’insoddisfazione da parte di alcuni telespettatori di Uomini e Donne verso il nuovo format. In molti ritengono che il metodo originario, con distinzione tra i due troni, fosse di gran lunga migliore rispetto a quello di adesso. Venza ha fatto anche una diretta con Eliana Michelazzo, ex corteggiatrice del programma di molti anni fa, la quale ha criticato le recenti scelte fatte dagli autori.

La donna ha ammesso che quando c’era lei a Uomini e Donne il programma era completamente diverso. I personaggi che ci prendevano parte erano molto più sinceri e di carattere. Adesso, invece, tutti sembrano infantili e spaesati in un contesto televisivo che pare non appartenergli. Per questo, Amedeo ha asserito che da gennaio si potrebbe tornare al vecchio e tanto amato format originale. Staremo a vedere