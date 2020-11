Selvaggia Roma avrebbe dovuto varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip ma è risultata positiva al Covid. Nel frattempo il suo ex fidanzato ha rilasciato una curiosa intervista.

GF Vip: Selvaggia Roma, rimandato l’ingresso nella Casa

Alfonso Signorini ha annunciato che la quinta edizione di Grande Fratello Vip si allungherà di due mesi. Non finirà a dicembre, quindi, ma a febbraio. Per questo il cast ha bisogno di rinforzi. Venerdì scorso è riuscito ad entrare, dopo una lunga malattia dovuta al Covid, Paolo Brosio. Sarebbero dovuti entrare anche Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma.

Ma nell’ultimo controllo Selvaggia è risultata positiva al Covid e per questo il suo ingresso nella Casa è stato rimandato. Gli altri due sono ancora in isolamento aspettando di poter entrare nella prossima puntata. Ma Selvaggia è nota sul web per la sua avventura televisiva insieme al suo ex fidanzato Francesco Chiofalo. Ebbene, proprio lui ha avuto qualcosa di dire su di lei.

Francesco Chiofalo contro Selvaggia Roma: ‘È folle, ossessionata da me’

Se vi ricordate Selvaggia Roma è stata una corteggiatrice di Uomini e Donne molti anni fa, poi è tornata in tv a Temptation Island cinque anni fa con il suo fidanzato Francesco Chiofalo. Tra loro c’era un rapporto molto burrascoso e lei ha pianto molto nel vedere lui che si avvicinava ad altre ragazze. Alla fine del programma si sono lasciati, ma tra loro c’è stato un continuo tira e molla per mesi.

Le loro strade si sono separate definitivamente ed entrambi hanno voltato pagina in amore. Lei è tornata single e lui sta vivendo una turbolentissima storia con Antonella Fiordelisi che ha tenuto impegnato il gossip per mesi. Ma Francesco, in occasione dell’ingresso della sua ex fidanzata al Grande Fratello Vip, ha rilasciato delle dichiarazioni.

In particolare, Francesco ha rilasciato un’intervista a Novella 2000 in cui ha detto che Selvaggia “è una folle che non sa più che cosa inventarsi per rovinargli la vita“. Infatti, da quando si sono lasciati lei non fa altro che parlare di lui e ne ha combinate di tutti i colori. Ha contattato tutte le ragazze che sono state con Francesco con l’intento di farli lasciare, lo ha fatto anche con Antonella Fiordelisi. “Più che amore è un’ossessione“, ha detto Francesco alla rivista ed è sicuro che se andrà al Grande Fratello Vip non farà altro che parlare male di lui.