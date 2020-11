Uomini e Donne, Maria De Filippi sbotta e sorprende il pubblico: velocizza le conversazioni che non le piacciono

La conduttrice ha sorpreso i telespettatori velocizzando le discussioni nel programma che la annoiano. Ecco che cosa è successo

Uomini e Donne: per la prima volta si velocizzano le conversazioni ‘noiose’

Maria De Filippi ha adottato nuove regole per questa nuova edizione di Uomini e Donne. Innanzitutto c’è la formula mista in cui in ogni puntata ci sono sia i protagonisti del trono classico che quelli del trono over. Tanto è vero che alcuni cavalieri si sono già interessati alle giovani corteggiatrici.

La conduttrice, però, è apparsa molto diversa rispetto alle altre edizioni. Spesso interrompe i confronti che non hanno senso per lei e va avanti con il programma. Inoltre, per i giovani ha deciso di non mandare più in onda le esterne “senza contenuto” e ha vietato ai tronisti di andare a casa delle corteggiatrici per riprenderle dopo i litigi. Questo per evitare che alcuni ne approfittino e facciano cose soltanto per la popolarità.

Ma non solo. L’ultimo gesto che ha mandato in euforia i social è stato mostrato nella puntata di martedì 3 novembre. Maria De Filippi si è arrabbiata con i corteggiatori di Sophie che continuavano a parlare di cose, secondo lei, senza senso. Per questo la regia ha deciso di velocizzare i dialoghi.

Di sicuro non farà piacere ai diretti interessati che sono stati “mandati avanti” nella puntata in onda, ma Maria ha detto chiaramente che quest’anno non tollera perdite di tempo. Le pagine social sono impazzite, facendo molta ironia su questa nuova tecnica. Voi che cosa ne pensate?

Maria sbotta con i corteggiatori

Sophie ha avuto un momento di sconforto nel programma ammettendo di non provare emozioni per i corteggiatori che sono in studio per lei. Maria De Filippi l’ha compresa e consolata dicendole di non avere fretta perchè sicuramente quello giusto arriverà. Di fronte a queste parole della tronista, però, i corteggiatori non hanno avuto reazioni decise.

Nino si è alzato, ha fatto polemica sul bacio che si sono scambiati, altri corteggiatori hanno preso parola per chiedere una possibilità e un’esterna. La conduttrice si è arrabbiata molto per questi interventi. Sophie, a suo dire, è stata molto chiara con loro: non c’è nessuno che le piace. A questo punto o stanno zitti, rimangono e provano a farsi conoscere oppure se ne devono andare. Che cosa ne pensate di questo discorso di Maria?