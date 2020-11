Elisabetta Gregoraci al GFVip, parla Sonia Bruganelli: “mi sconvolge e mi fa schifo”

La partecipazione di Elisabetta Gregoraci al GFVip sta scatenando non poche polemiche sui social. L’ex di Flavio Briatore viene accusata spesso di mentire al pubblico ma di essere falsa sopratutto nei rigiardi di Pierpaolo Petrelli.

Il giovane, come tutti hanno potuto constatare, è cotto della donna ma lei pare lo stia solo illudendo. A confermare questa anche Antonella Elia che è stata molto diretta nelle accuse, nella putnata dil unedì scorso.

Ora invece, a parlare della gieffina ci ha pensato una persona molto estranea ai fatti. Stiamo parlando di Sonia Bruganelli moglie del conduttore romano Paolo Bonolis. In una recente intervista fatta a “Chi” l’imprenditrice è stata anche lei molto diretta su Elisabetta senza risparmiare frecciatine.

Sonia Bruganelli dice la sua su chi critica Elisabetta Gregoraci

Il comportamento di Elisabetta Gregoraci nella casa del GFVip sta facendo molto discutere. Questa volta contro di lei si è schierata nahce Sonia Bruganelli che di certo non le ha mandate a dire. La moglie di Bonolis ha spiegato al giornalista di Chi che lei non parteciperebbe mai al reality, mentre il figlio Davide ne sarebbe entusiasto. Infatti, a tal proposito ha detto: “A 18 anni vuole entrare nella Casa, è il suo desiderio e io andrò a trovarlo”.

Poi il giornalista le ha chiesto cosa pensa di Elisabetta Gregoraci e la Bruganelli non ha usato mezze misure. La donna ha risposto criticando chi dice di conoscerla molto bene quando poi non è vero e ha detto: “Mi sconvolge e mi fa schifo. Lo capiscono che c’è un figlio a casa che guarda e poi va a scuola?”

Paolo Bonolis appassionato del GFVip e di Signorini

Dopo aver parlato di Elisabetta Gregoraci al GFVip, Sonia Bruganelli ha spiegato anche che un grande appassioanto del reality è suo marito. Paolo Bonolis sembra non perdersi un appuntamento del programma e sopratutto segue le battute di Pupo e Alfonso Signorini.

Sonia Bruganelli ha poi parlato del rapporto che ha con i social e di tutti gli attacchi che riceve via web ogni giorno: “Mi vedono come un nemico da abbattere”, ha affermato. Sappiamo benissimo quanto, sia un bersaglio per gli haters, la molgie di Bonolis ma sappiamo anche quanto sia una persona intelligente e forte da non cadere in questi attacchi privi di fondamenta.