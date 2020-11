GF Vip, Dayane e Rosalinda fingono di fare l’amore in lavatrice, Brosio spiazzato: “Se le vedo mi…” (VIDEO)

In queste ore, nella casa del GF Vip Dayane e Rosalinda hanno deciso di fare uno scherzo a Paolo Brosio con la complicità degli altri coinquilini. Tutti sapranno l’innata propensione che il giornalista ha per la fede. Per tale motivo, le due donne hanno voluto stuzzicarlo proprio su questo tema.

Le concorrenti hanno cominciato a simulare un rapporto intimo in lavatrice, cosa che ha lasciato senza parole Paolo. Quest’ultimo è arrivato a pronunciare delle frasi molto spinte che hanno divertito sia i telespettatori sia i concorrenti.

Lo scherzo di Dayane e Rosalinda a Paolo Brosio

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò hanno finto di avere un rapporto intimo nella lavatrice del GF Vip. Le due donne si sono chiuse dentro, come sono solite fare, ma hanno cominciato a dare luogo ad uno show senza precedenti. Da tale luogo della casa si sono diffusi spasmi di piacere e grida. Paolo Brosio è rimasto di stucco, sta di fatto che ha chiesto ai coinquilini se fosse normale tutto ciò. I protagonisti del reality show sono stati perfettamente al gioco ed hanno detto al loro interlocutore che fosse successo già in passato.

Le grida delle due dame hanno cominciato a farsi sempre più forti, al punto che il giornalista si è lasciato scappare qualche frase di troppo. Elisabetta lo ha esortato a sedersi al suo posto per sbirciare quello che stesse accadendo tra le ragazze. Paolo, però, l’ha subito bloccata ed ha detto che per lui sarebbe stato meglio non guardare. Brosio ha detto che se le avesse viste si sarebbe surriscaldato un po’ troppo ed avrebbe dovuto praticare autoerotismo. (Continua dopo i video)

I commenti dei fan del GF Vip

Nel frattempo, il GF Vip ha inquadrato ciò che stava realmente accadendo in lavatrice tra Dayane e Adua. Le due donne, in un primo momento, si sono realmente avvinghiate come se fossero in preda alla passione. Tuttavia, dopo un po’ di tempo, sono scoppiate a ridere e si sono separate. Diversi utenti di Twitter, però, hanno commentato quanto accaduto ed hanno detto di non vederci molto chiaro.

Alcuni, infatti, ritengono che tra le due dame ci sia davvero un interesse. I baci e gli abbracci che sono solite scambiarsi, infatti, sono un po’ troppo spinti per due semplici amiche. Pertanto, la convinzione maggiormente diffusa è che le due si piacciano davvero e che cavalchino l’onda dello scherzo per non venire allo scoperto.