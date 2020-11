GF Vip, Maria Teresa Ruta smaschera Patrizia De Blanck: “Si lava poco…”

Maria Teresa Ruta dice che Patrizia si lava poco i capelli

Stefania Orlando ha trascorso una mattinata, quella di mercoledì, molto complicata. La concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha parlato di capelli con Patrizia De Blanck, la quale alle sue domande ha risposto in modo sgarbato. In poche parole la Contessa sembra abbia invitato la soubrette ad non intromettersi negli affari che non le riguardano. Per questo motivo la gieffina è scoppiata a piangere non capacitandosi della reazione esagerata della nobildonna.

Subito dopo, l’ex di Andrea Roncato è stata raggiunta da Maria Teresa Ruta, la quale ha provato in tutti.i modi di consolarla. Ad un tratto l’ex moglie di Amedeo Goria ha spiegato la ragione per cui la De Blanck avrebbe avuto una reazione forte nel momento in cui ha menzionato i suoi capelli: “Tu hai detto una cosa ad alta voce? Allora ti dico che non vuole che si sappia che si lava poco…Hai capito? Che si lava poco i capelli…”. Dichiarazione che scatenerà di sicuro delle reazioni sul web.

Stefania Orlando in lacrime

Nonostante la spiegazione ricevuta da Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando ha continuato a dire che Patrizia De Blanck si è rivolta in modo sgarbato nei suoi confronti. “Ho capito, ma non ho detto nulla…Non risulta una cosa strana da casa…Non è la prima volta che capita…Anche l’altra volta mi ha sbattuto la porta in faccia…”, ha asserito l’ex conduttrice della Rai.

A quel punto, la madre di Guenda Goria ha provato in tutti i modi di far capire all’inquilina del Grande Fratello Vip 5 le ragioni della Contessa romana: “Ma lei è fatta così…Non te la devi prendere…”.

Stefania Orlando si scusa con la Contessa

Qualche ora dopo c’è stato il chiarimento tra Patrizia De Blanck e Stefania Orlando. Infatti, ripensando alla discussione avuta la mattina, la conduttrice si è resa conto di doversi scusare con la Contessa. “Ti chiedo ufficialmente scusa, così non si fa ho sbagliato i modi, tu sei più grande e devo portare rispetto…”, ha detto l’ex di Andrea Roncato.

Successivamente è scoppiata a piangere, abbracciando teneramente la madre di Giada. Naturalmente la nobildonna ha accettato le sue scuse, dicendo: “Non devi fare così, accetto le scuse…”.