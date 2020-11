Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 5 novembre: Gemma dimentica Biagio con Mario, il bacio di Davide

Quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne

È quasi giunta al termine la programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show di successo ideato e condotto da Maria De Filippi. Il numeroso pubblico di Canale 5 avrà modo dopo la soap opera iberica Una Vita di vedere un altro appuntamento, il quarto e penultimo settimanale.

Anche stavolta sarà dedicato al Trono classico e quello over. Cosa accadrà nello studio 6 dell’Elios in Roma? Per tutti gli spoiler dettagliati concessi dal sito internet Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono over: Gemma Galgani stanca di Tina Cipollari, poi nomina Manetti

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, svelano che si tornerà a parlare ancora una volta di Gemma Galgani. Infatti, l’appuntamento che prenderà il via alle 14:45 vedremo la padrona di casa Maria De Filippi chiedere alla regia di mostrare una clip contenente lo sfogo post puntata della dama torinese nei confronti di Tina Cipollari.

La piemontese è stanca di tutte le cattiverie che la storica opinionista frusinate le ha detto la settimana prima. Nel video in questione la 70enne ha menzionato anche il suo ex fidanzato, ovvero il gabbiano fiorentino Giorgio Manetti e l’intervista rilasciata qualche giorno prima. In trasmissione la vamp è il collega Gianni Sperti insinueranno che la Galgani in realtà piangesse proprio per l’ex cavaliere.

Gemma è uscita con Mario, Davide bacia Rossana

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, rivelano anche che in studio si parlerà dell’uscita di Gemma Galgani con Mario. Infatti, la sera precedente i due protagonisti del parterre senior hanno realizzato una esterna cenando insieme. Il cavaliere ha fatto notare che benchè si sia trovato bene e voglia continuare a frequentarlo, non dà l’esclusiva e vuole conoscere altre dame del Trono over.

A quel punto l’opinionista Tina Cipollari dirà che secondo lei l’uomo non non ha nessun interesse per la torinese e la cosa darà molto fastidio alla sua acerrima nemica. Successivamente si parlerà anche del Trono classico, ovvero di Davide Donadei. Quest’ultimo in settimana è uscito con Beatrice, ovvero avendo un confronto dopo la puntata scorsa. Inoltre ha realizzato delle esterne con Chiara e Rossana con la quale si è baciato. Naturalmente le altre due si arrabbierà no molto. Inoltre, il tronista danzerà con tutte e tre le corteggiatrici.