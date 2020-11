GF Vip, provvedimenti a causa del Covid: “Costretti a ridurre personale” ecco cosa cambierà (FOTO)

Sul profilo Instagram ufficiale del GF Vip è stata diramata una notizia inerente dei provvedimenti presi dalla produzione a causa del Covid e delle recenti disposizioni governative. Come tutti i telespettatori sapranno, l’emergenza sanitaria sta colpendo tutte le sfere della vita di ciascun individuo.

Il mondo dello spettacolo non è esente da tutto ciò, pertanto, è stato necessario apportare delle modifiche anche in questo senso. Il reality show di Canale 5, ad esempio, ha dichiarato che la produzione è stata costretta ad una riduzione di personale. Vediamo questo in che modo inficia per i telespettatori.

I provvedimenti del GF Vip a causa del Covid

Qualche ora fa, il GF Vip ha annunciato provvedimenti presi nell’organico allo scopo di fronteggiare al meglio l’emergenza Covid. Lo staff che gestisce la pagina Insrtagram del reality show ha spiegato che, a causa dell’emergenza sanitaria, è stato necessario disporre una riduzione del personale interno. Questo ha generato una conseguenza anche per i telespettatori. La regia 2, infatti, non sarà più disponibile.

Il pubblico era abituato a scegliere tra due diverse regie per seguire la diretta 24 ore su 24. Questo consentiva agli spettatori di poter seguire due aree diverse della casa a seconda delle proprie esigenze e preferenze. D’ora in avanti, però, questo non sarà più disponibile. Ciò vuol dire che verrà trasmessa una sola inquadratura per l’intera giornata. La produzione, però, ci ha tenuto a precisare che la regia 1 e il canale +1 continueranno a funzionare regolarmente. (Continua dopo il post)

La reazione del pubblico

La decisione del GF Vip in merito ai provvedimenti presi per colpa del Covid hanno generato molto clamore tra i telespettatori. Numerosi, infatti, hanno commentato al di sotto del post per manifestare la propria opinione. In molti hanno esortato lo staff del programma a smettere di mandare in onda sempre scene che riguardano Elisabetta Gregoraci. Pare sia richiesta abbastanza generalizzata quella di mostrare un po’ di più di Tommaso.

Molti utenti, infatti, hanno chiesto di dare più spazio a personaggi come lui e come Maria Teresa Ruta, invece, di continuare a focalizzarsi sui Gregorelli. I telespettatori più maliziosi, però, hanno attribuito un’accezione negativa alla scelta di togliere una regia. Per gli esponenti di questa categoria, gli autori si sarebbero trincerati dietro la scusa del Coronavirus per riuscire a censurare meglio gli episodi che non vogliono siano mandati in onda.