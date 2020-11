Gianmarco Valenza sbugiarda Uomini e Donne: “Non lo rifarei per nessun motivo al mondo” (FOTO)

Non è la prima volta che ex partecipanti di Uomini e Donne tornino a parlare della loro esperienza e si scaglino contro il programma, stavolta a farlo è stato Gianmarco Valenza. Quest’ultimo è stato tronista nel 2016 nel programma di Maria De Filippi.

Il suo percorso non è stato esattamente esemplare, in quanto è stato quasi “costretto” ad una scelta in quanto i suoi comportamenti stavano cominciando ad insospettire la produzione e la stessa conduttrice. Ad ogni modo, a distanza di un bel po’ di anni, il protagonista è tornato sull’argomento e si è scagliato contro la trasmissione.

Gianmarco contro Uomini e Donne

Gianmarco Valenza ha attaccato su Twitter Uomini e Donne ed ha rinnegato la sua partecipazione nel talk show di Maria De Filippi. Tutto è cominciato nel momento in cui il ragazzo ha criticato alcuni utenti del web, i quali si ergono a grandi politologi ma, in realtà, hanno come unica attitudine nella vita quella di votare il loro preferito al GF Vip. Inconsciamente, il protagonista ha criticato anche programmi leggeri quali i reality show. Per tale motivo, dopo tale intervento, è stata immediata la reazione di alcuni utenti, i quali gli hanno fatto presente che anche lui ha partecipato ad un programma abbastanza trash.

In quel momento, Gianmarco ha colto la palla al balzo per smascherare la produzione di Maria De Filippi. Nel dettaglio, Valenza ha ammesso di aver fatto un errore a suo tempo a decidere di accettare di prendere parte a quel programma. Adesso, infatti, con una maturità diversa, non vi parteciperebbe per nessuna ragione al mondo. Questa risposta, ovviamente, ha lasciato un po’ perplessi. (Continua dopo la foto)

L’esperienza di Valenza da Maria De Filippi

Tuttavia, ripercorrendo un po’ le tappe dell’esperienza di Gianmarco Valenza a Uomini e Donne, non è difficile immaginare per quale motivo il ragazzo ce l’abbia così tanto con lo staff. A suo tempo, infatti, il tronista venne messo alle strette da opinionisti e conduttrice, i quali ritenevano che lui avesse già in mente la sua scelte, ma stesse continuando solo per allungare il brodo.

Messo alle strette, quindi, il giovane decise di invitare a ballare Laura, la sua preferita. I due si lasciarono andare inaspettatamente ad un bacio passionale e fu così che si consumò la sua scelta. Dopo il gesto, la conduttrice gli fece presente il suo comportamento incoerente e il due protagonisti andarono via. (Clicca qui per il video)